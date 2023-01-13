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玩義大世界「整天只要119元」限定4天！壽星更直接免費玩
義大遊樂世界殺瘋了！1月19日就是消防節了，為了犒賞消防員，專屬推出「消防員優惠」專案，限定4天直接整天只要119元，消防夥伴們快揪團玩起來！
一月除了有農曆春節以外，另一個重要的就是1月19日的消防員的節日，南臺灣最知名的「義大遊樂世界」特別為了消防員推出4天爽玩專屬優惠，自1月9日至1月22日止，消防員本人憑相關證明證件主動出示並購票，優惠價超殺只要119元，且同行親友最多4位也能599元優惠入場喔。
另外義大遊樂世界「壽星優惠」維持往常慣例，「當日壽星」可享有「免費入園」；至於「當月壽星」只要購買購還能獲得商品餐飲抵用券200元，壽星可準備一起跟朋友們前往慶祝遊玩囉。
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