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「2023台灣燈會」寒舍艾美也嘎一腳！7公尺巨無霸白兔搶先看，還有打卡抽Buffet券

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北寒舍艾美酒店提供
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台北寒舍艾美酒店豁出去了！為了支持與響應睽違已久重返台北的「光燈台北」台灣燈會，特別與澳洲藝術家合作推出「七公尺巨型白兔」燈飾，絕對會成為美拍必打卡熱點。另外也同步推出「兔躍新象」住宿專案，2月全月期間限定入住就送翌日早餐2份，打卡再限量加碼送天然溫和的沐浴旅行組，更多新春優惠台北寒舍統統提供！

圖／台北寒舍艾美酒店提供
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台北寒舍艾美酒店針對此次燈會與澳洲頂級藝術家Amanda Parer合作，將其作品《Intrude》中的兩隻大型白兔燈飾作為展示，其中有一隻七公尺的超巨大白兔在晚上發光超萌，照亮新氣象。不僅如此，只要自2月1日至2月28日期間入住豪華客房每房每晚8,800元（15.5%服務費與稅另計）起，直接送翌日早餐兩客，房客打卡再限量送天然溫和的沐浴旅行組。更狂的是知名旗下「探索廚房」也貼心推出「兔美味」2月全月新春優惠三重奏，首先「專寵兔寶寶」專案，同桌只要有鼠兔者，並滿四人以上用餐就可以享有全桌平日75折。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
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再者「今日我最兔」，每週三邀約親朋好友享美食最優惠，消費者穿戴與兔子有關的服飾或配件，與酒店門口的大白兔燈飾拍照打卡，即可享6人以上同行1人免費。最後的抽獎活動則為午晚餐或下午茶餐期，滿6人以上用餐直接參加抽獎，最高能免費抽中探索廚房平日下午茶餐券，無限爽吃百匯。更多兔年優惠專案請上官網查詢。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
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電話：(02)6622-8000

官網：www.lemeridien-taipei.com

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圖／台北寒舍艾美酒店提供
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