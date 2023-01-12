散客預約到年後！ 台版奧入瀨溪「宜蘭三層坪」秋冬必賞走春美景，想衝還有「這辦法」

絕美冬日必追落羽松秘境！ 宜蘭縣礁溪鄉「三層坪水土保持農塘教育園區」是知名的落羽松景點，曾經一開放就爆紅，大批觀光人潮造成交通堵塞、園區草皮毀損等亂象，一度緊急關閉，終於在去年底低調地重新宣布開放團客、散客線上報名。但最新預約狀況，散客預約已滿到農曆年後，攝影達人提供一個「可行辦法」，讓大家有機會在農曆春遊一睹美景！

圖／IG@molly888666授權

有台灣九寨溝美譽、台版奧入瀨溪美名的「三層坪」，由溪流侵蝕堆積形成河階，與遍植園區的黃紅落羽松相互交映的美景，是攝影家網美們愛好的拍攝美景地。現已改採無預約不得入園，園區僅開放40人團體預約(費用6,000元/團)及2人以上散客(費用150元/每人)預約參觀，每場次上限團客3團、散客20人，可停留1小時，而每日最多進入560人，每場次最多140人，以維護夢幻落羽松林與壯麗疊瀑景緻。

圖／IG@molly888666授權

據預約實測園區能入園的散客時段，一路已滿到農曆年後才可到訪，而攝影達人Molly則提供另一種可行方案，管理單位特別授權與11家授權優質合法民宿，可於訂房住宿時，免預約代購入園券(每券150元)，名單共有：庄腳所在、大礁溪左岸民宿、四季園、枕山庄渡假民宿、有朋會館、R&J Guesthouse、枕山春海、清松果宿、亞維儂、夢土上、奶蜜之地 Milk&Honey。建議大家農曆春遊想衝三層坪欣賞落羽松+溪流美景，快試試這一辦法哦！

圖／IG@molly888666授權

圖／IG@molly888666授權

延伸閱讀：

．萌「豹」全場！ 「無所事事小海豹」穿上兔年新衣 1/12遊回高雄了

．走春先收藏！成美文化園必拍「整排落羽松＋兔兔裝飾」 過年正紅超殺底片