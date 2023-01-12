走最時髦的春！「華泰唐人街」5.5米招財樹、1.7公里燈海1次看，送發財金＋全區285個品牌2折起

100元看電影！高雄夢時代「秀泰影城」慶開幕，推出首三日看電影只要100元的優惠活動，一人還能買到4張，把握年前百元看電影的好康，最新熱門電影阿凡達、想見你統統看起來！ 高雄人必衝！夢時代「秀泰

2023-01-11 12:30