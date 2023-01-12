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走最時髦的春！「華泰唐人街」5.5米招財樹、1.7公里燈海1次看，送發財金＋全區285個品牌2折起

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／華泰名品城臉書
圖／華泰名品城臉書

過年氛圍直接拉滿！國際精品Outlet「華泰名品城」迎新春，將整個城區打造成「異國唐人街」，化身最時髦走春新亮點，搖錢樹、財神爺及長達1.7公里的超美燈海等應景裝置統統有，初一至五還有16米金龍鎮套路演出。此外，全區285個品牌更下殺2折起，現場將會發放限量發財金，讓你逛街逛出新高度！

華泰名品城打造全台最吉祥造景，討個招財、開運、好彩頭。圖／華泰名品城臉書
華泰名品城打造全台最吉祥造景，討個招財、開運、好彩頭。圖／華泰名品城臉書

圖／華泰名品城臉書
圖／華泰名品城臉書

全區285個品牌下殺2折起。圖／華泰名品城臉書
全區285個品牌下殺2折起。圖／華泰名品城臉書

過年出國好貴！不用出國也能感受「唐人街」的異國氣氛。華泰名品城將於1/20起至2/28推出「喜迎新春・財運滾滾來」檔期，透過春節應景裝置打造最時髦新春城，5.5公尺巨型黃金搖錢樹、Q版俏皮財神爺、長達1.7公里的絕美新春燈海等一次拍過癮，以及睽違2年再度回歸的「舞龍舞獅送福氣」新春大遊行，於初一至五下午2點起，會有16米金龍陣穿梭演出，熱鬧滾滾。

初一至初五下午2點起，將有16米金龍陣穿梭各大道，並帶來精彩的套路演出。圖／華泰名品城臉書
初一至初五下午2點起，將有16米金龍陣穿梭各大道，並帶來精彩的套路演出。圖／華泰名品城臉書

現場還會有財神、兔寶寶發放限量發財金。圖／華泰名品城臉書
現場還會有財神、兔寶寶發放限量發財金。圖／華泰名品城臉書

5.5米的巨型黃金搖錢樹讓你拍過癮。圖／華泰名品城臉書
5.5米的巨型黃金搖錢樹讓你拍過癮。圖／華泰名品城臉書

收紅包、花紅包～現場還會有財神、兔寶寶發放限量發財金，加上全區285個品牌共慶新年，下殺2折起，入手一線名品不傷荷包。購物使人快樂，搭配過年喜氣氛圍，春節連假可別漏掉「華泰唐人街」囉！

樹上掛滿招財銅幣，樹下還有各路俏皮財神聚集。圖／華泰名品城臉書
樹上掛滿招財銅幣，樹下還有各路俏皮財神聚集。圖／華泰名品城臉書

圖／華泰名品城臉書
圖／華泰名品城臉書

圖／華泰名品城臉書
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華泰唐人街 「舞龍舞獅送福氣」新春大遊行

活動時間：初一至初五（1/22-1/26） 14:00起

活動內容：16米金龍陣穿梭各大道，帶來精彩的套路演出

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