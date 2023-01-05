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走春先收藏！成美文化園必拍「整排落羽松＋兔兔裝飾」 過年正紅超殺底片
來這裡追落羽松！現在起到2月正是落羽松最美的時候，不光是台北、桃園、宜蘭、台中，彰化成美文化園的落羽松大道也超美，滿滿一整排好壯觀，大道上還擺放了應景的可愛兔兔裝飾，年節氛圍拉好拉滿。打算過年走春的朋友記得先加入出遊名單喔！
成美文化園的落羽松季好好拍！除了壯觀的整排落羽松大道及兔兔擺飾外，園內還有楓樹和小橋流水的日式造景，園區寬廣、規劃順暢。部落客みち分享「成美文化園的落羽松季是從12月開始到2月底」，預計過年的時候會正紅，非常適合大家年節時來此地走春、拍拍照喔！
成美文化園
地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號
開放時間：每日9:00-17:00
入門票：300元（可折抵園內消費100元）
停車場：有
備註：成美落羽松季為12月至2月底
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