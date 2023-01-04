桃園蘆竹小秘境！落羽松包圍著水車池塘，還能體驗手作磚窯DIY

蘆竹竟然還有小秘境？

這座休閒農場茶園很慢悠，免費入園沒有過度商業包裝，跟著導航來到小山路，就能看到小木屋，後花園彷彿新小秘境！落羽松包圍著池塘、水車，充滿異國風情拍起來超美，除了能喝咖啡、喝茶，團體還能預約磚窯披薩與麵包喔～

小木屋竹圃茶園 在哪？

小木屋地址是桃園蘆竹區坑子村里，這位置在蘆竹與林口交界點，沿路還會經過竹峰茗茶茶園，接著一路往下，彷彿開進人家家裡，距離林口三井OUTLET、蘆竹第一高爾夫球場各約8分鐘車程。

地址：桃園市蘆竹區坑子村里12鄰1-6號

平日10:00~15:00/假日10:00~17:00

小木屋 竹圃茶園

小木屋原本是茶園，農場老闆在茶園蓋了一間小木屋，種植各種植栽，包含茶樹萃取出精油，做成洗碗精、防蚊噴霧…等生活用品，只要關注好木屋粉專分享，就會知道小木屋很像一塊寶喔。

一下車就被這兩個窯烤爐吸引，可惜平日休爐中，農場有接團體遊客DIY，像是窯烤披薩與麵包體驗，詳情可自己詢問喔～

往小木屋方向走好像來到誰家作客，沒有指示標示，很隨性自己走進去～

戶外還有園藝造景、竹編搖籃椅，外面走走看花草也很舒服。

這邊還有一條木棧小徑。

兩邊還有可愛多肉植物、偉士牌摩托車，仔細拍拍看看，還能看到自然生態小生物。

充滿人情味的小木屋

小木屋走溫馨路線，連吧台椅子不到20個座位，建議來前先預約，店內除了簡餐、下午茶咖啡，也接團體手作DIY、磚窯披薩麵包，店內也販售自家烘焙咖啡豆、精油喔！

小木屋自家烘豆

小木屋是間樸實的休閒農場，角落邊還能看到一大甕自己泡的醋，連咖啡豆也是自己栽種、自己烘。

除了周邊許多大小擺飾，上方還有一整排的獎牌！

外面真的有點冷～暖爐暖身一下！

小木屋竹圃茶園 菜單

店內提供正餐每位400元，今天是下午茶時間所以看下午茶菜單，低消每人150元，有單品咖啡、醋飲、茶飲與小點心，點心有鬆餅與吐司可選。

天冷先來一杯好茶

來到小木屋好像來到鄰居家作客，連菜單都是我和老闆娘要了兩次，老闆怕我們飲料要等，還先倒剛泡好的茶葉讓我們暖身～好貼心呢。

樹葡萄醋

之前就有關注店家粉專，看到老闆夫妻把吃不完樹葡萄，做成一大甕的樹葡萄醋，就一直想喝喝看，天然醋有機酸可幫助消化，這杯醋飲甜醋酸很夠勁。

桂圓紅棗茶

一整壺可回沖桂圓紅棗茶！附上一整瓶熱水瓶，老闆說可回沖2次，熱熱喝一口，好養生的桂圓紅棗茶，沒有多餘甜味還會回甘。

回沖第二次浸泡久一點，茶色就會一樣深，喝到後面越養生，裡面桂圓紅棗不浪費通通吃光光。

推開後門是一座大池塘，後方落羽松漸漸轉紅，中間還有一個木棧小平台，池塘保有原始生態環境。

藏在落羽松的水車

小木屋旁的木梯可走到二樓，望下去是不是很美呢？一開始我就是被這幕吸引，彷彿來到國外一樣。

相信再過一陣子落羽松完全盛開，一定會更美！

池塘有超大草魚

老闆夫妻的後院池塘，裡面草魚至少有一公尺長，老闆娘說這是他們家的寵物，當天還有小朋友自己帶魚飼料來餵食呢！

休閒農場沒有什麼商業包裝，很自然的生態環境，適合簡單來杯咖啡來散散步，每年五月是螢火蟲季，六月開始到七月中是小朋友最愛甲蟲季，小迷們一定要來找找獨角仙。

走到戶外吸收新鮮空氣，除了菜園還有各種花卉，不同時間有不同花季。

很純樸的農沿路還有賞蓮區。

＊原來蘆竹有那麼美的秘境！小木屋休閒農場讓人感覺很放鬆，來的客人也大都是熟客，閒話家常好自在，偶爾來傳統茶園喝一杯，真的挺舒服～

小木屋竹圃茶園

電話：0903-693800

地址：桃園市蘆竹區坑子村里12鄰1-6號

營業時間：平日10:00~15:00/假日10:00~17:00

公休：店家粉專公佈

粉絲專頁：小木屋-竹圃茶園

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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