誰說南港無聊？落羽松林、雙心石滬、浪漫古道後花園統統有，這才是真正鮮少人知的秘境

今日行程：福山街2巷3弄賞楓紅＞研究院路四段＞麗山農民廣場＞雙心石滬＞麗山橋口步道＞南港山鞍部＞北興宮步道＞成福路269巷（北興宮）麗山農民廣場，位於南港區後山，在日治時代曾是教育學童的書院，亦短暫成為舊莊國小分校，後來因坍塌而沒落，市府大地處融合日式涼亭、落羽松和景觀石等元素，打造一處廣場，相當具有日式風情，其中一塊地板鑲嵌著北宋文豪蘇軾之定風波詞句，為廣場捎來一抹文學氣息，也記憶著昔日書院的歷史。

麗山橋口親山步道，位於台北市南港，又稱麗山橋口古道，此步道已有百年的歷史，曾是先民挑運米茶、來往松山和四分子之間的要道，走在林間小徑、深山古道中，蛇木林筆筒樹及闊葉林相深深吸引了每位過客，此地人煙較少，步道幽靜，讓人體會自然原始的氣氛，這裡曾是依山傍水的灌溉水源之地，南港區的三大舊埤塘即位於此地，到達古道高點，南港山鞍部，取左可通往虎山，南港山及九五峰，向右能到達中華科技大學，並可與北興宮步道連接完成越嶺今日就由研究院路四段旁的麗山農民廣場出發，展開今天的旅程，預計走A進B出的路線，我們先順道前往福山街2巷3弄的賞楓處大眾運輸可搭乘小12至麗山橋站下車前往

走研究院路會經過福山街，這裡的楓葉開的還不錯

再來沿著研究院路四段走，就可以到達麗山農民廣場

馬路旁就是四分溪溪谷，挺美的

途經麗山橋

2+100處，到達麗山農民廣場，映入眼簾的就是超美的落羽松，雖然數量不是非常多，也不是每棵都特別紅，但五顏六色搭配起來也很漂亮，再加上日式涼亭，整體環境猶如國外的感覺，真的太美了

麗山農民廣場在日治時代曾是教育學童的書院，亦短暫成為舊莊國小分校，後來因坍塌而沒落，市府大地處融合日式涼亭、落羽松和景觀石等元素，打造一處廣場，相當具有日式風情，其中一塊地板鑲嵌著北宋文豪蘇軾之定風波詞句，為廣場捎來一抹文學氣息，也記憶著昔日書院的歷史

這裡真是秘境，不但遊客稀少，地理位置極為幽僻，可以說是猶如山中隱園，一個像是桃花源的地方，小橋流水，自身彷彿成為了文人雅士，多麼的有文藝氣息的地方，心靈似乎都得到了提升

旁邊就是美麗的四分溪，依山傍水，風景如畫

四分溪的一大看點，就是超可愛的雙心石滬，落葉繽紛，花木優美，實在是浪漫極了，最佳的拍攝地點就是站在橋上拍攝唷

接著來到1+700處，就是麗山橋口步道入口，距離麗山農民廣場約500公尺，旁邊有一座福和宮

公車站就在入口旁，十分方便

產業道路上行，沒多久就到達麗山橋口步道正式的登山口，路途部分為枕木步道，部分為原始路徑

麗山橋口親山步道，又稱麗山橋口古道，此步道已有百年的歷史，曾是先民挑運米茶、來往松山和四分子之間的要道

麗山橋口古道可以說是南港山系中林相環境最原始的一段了，與其地處南港後山較偏遠有關，走起來格外富有野趣，還有四分溪支流流經其中，生態真是好

往南港山鞍部的方向走就對了，沿途除了竹林外，大多為熱帶闊葉林相，給人生氣蓬勃的感覺

當路面轉為石板階梯後，就表示快要到達鞍部中繼點了，而平整的石階路也是南港山系步道的特色

途經打印台

一路緩爬升後，抵達南港山鞍部，也是重要的十字路口，亦為台北大縱走第六段的路線末段，左可以往南港山及九五峰，右是往中華科大，我們則取直行走北興宮步道下山

這段步道是視野最好的地方，可以與台北101遙遙相望，或許也是個跨年看煙火的好地方呢

整個台北市盡收眼底，無論是觀音山還是大屯山系，都一覽無遺，通常鞍部視野可能就還好，但這裡的視野真的太好了，完全超出預期

連可愛的紗帽山都能清楚看見

一路石階步道下山

到達北興宮出口，許多人則是從這裡開始起登

這邊有許多有趣的雕像

旁邊就是北興宮，地址是成福路269巷，也完成了今天的旅程

麗山農民廣場的名稱雖然蠻普通的，但是落羽松與整體規劃真的很美，跟其他地方的落羽松就是不一樣，充滿了日式風格，真的很特殊，更值得一提的就是流經整個研究院路的四分溪，雙心石滬實在太漂亮，一定要來拍照留念，最後的麗山橋口步道，可以沈浸在全然的森林浴，真是人生一大享受，且鮮少人知，離市區又近，肯定要推薦這個南港秘境給讀者。