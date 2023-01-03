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7千坪豪宅花園免費開放！苗栗落羽松秘境「品園日式花園」火紅偶像劇也在這拍，還有隱藏版嫩仙草可以吃

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳旅遊／大海愛上藍天

7千坪豪宅花園免費逛，苗栗離交流道不遠，有處隱藏在頭份市區的落羽松秘境-這裡很有日式庭園的氛圍，四周種植落羽松，現在正是松紅最美的時刻，加上日式涼庭，綠樹水池倒影、石板步道等造景，超美的秋冬蕭瑟景色，隨手拍都像明信片一樣的美，園區一片綠意盎然，還有鳥園可觀賞，旁邊有間隱藏版嫩仙草可以品嚐，周邊有頭份尚順育樂中心、頭份音樂公園、三灣落羽松、蘇維拉莊園等完成苗栗一日遊

這裡也是曾經風靡全台命中注定我愛你偶像劇拍攝場景：男主角紀存希的家。

園區內最佳休息景點：被落羽松包圍的日式涼亭，是欣賞落羽松最佳所在。

品園日式花園除落羽松，還種植奇珍異草，免費參觀，入口處停車要收費50元，可將車停在外面大馬路邊上，再步行進來。

蘇老闆的家在品園，也是三灣落羽松秘境以及南庄蘇維拉莊園的主人，如果逛完品園還意猶未盡還有更好玩、美景的蘇維拉莊園與三灣落羽松等著你喔，當天還遇到主人帶朋友三地遊玩。

現在就跟進我一起進入品園欣賞落羽松之美～

超美的落羽松步道，重點是沒什麼人，可以盡情享受悠靜蕭瑟的氛圍。影片分享

董事長個性豪邁，居然免費開放私人花園、鳥園、日式庭園，這裡宛如一座都市裡的森林庭院，很難想像這居然是老闆家後花園。

超愛這座日式涼亭，怎麼拍都美，是園區最佳美拍視角。

這裡被大片落羽松包圍，顯得相當空靈清幽。

這裡的水質清澈，還能見魚兒在水中悠游，自在快活。

2022/12/28最新松紅分享

可以環繞園區一圈欣賞各種角度之美～

這裡有階梯步道可以上去，步道規劃完善，上面有鳥園及老闆的家還有提供免費公廁，可環繞一圈。

和我一樣不喜歡人擠人的，推薦可以來老闆的後花園，不用走很多路，在巿區就能欣賞美麗的落羽松及日式庭園，值得造訪。

路口處有間手工嫩仙草還有手工熬煮芋頭在地美食。

店內座位不多，純手工製作，品嚐起來非常濃、醇、香，非常特別的甜點。

一碗45元，仙草配芋泥和花生加在一起，再淋上奶油，口感真的很特別，很適合走完花園後來品嚐休憩。

品園日式花園

苗栗縣頭份市雙喜街20號；營業時間：08:30-17:00

秋枝嫩仙草

苗栗縣頭份市雙喜街3巷6號；營業時間：09:00-18:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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落羽松 步道 秘境 一日遊 美景 苗栗旅遊

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