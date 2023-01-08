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2023年貨大街開跑！捕獲隱藏巨型萌兔抽iPhone 14、限量發財金 商圈夢幻燈飾等你全攻略

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／台北市商業處-我是商Ya人臉書
圖／台北市商業處-我是商Ya人臉書

虎年已經進入尾聲、準備迎接兔年到來，你家開始採買年貨了嗎？台北市年貨大街從這個週末開跑啦！今年各大商圈不只妝扮上美美的燈飾讓大家打卡拍照，還有巨型萌兔出沒，只要拍照標註朋友，有機會拿到家電好禮及iPhone 14，還可以拿兔子造型的限量發財金，讓新的一年財運滾滾來～快揪爸媽長輩來去辦年貨囉！

圖／台北市商業處-我是商Ya人臉書
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圖／台北市商業處-我是商Ya人臉書
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從1/6到1/20活動期間，先按「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲專頁讚，然後在活動貼文上傳在迪化街商圈、榮濱商店街、華陰街北車商圈、台北後站商圈、台北地下街、艋舺夜市商圈、寧夏夜市商圈找到萌兔裝置或立牌拍的合照，再標註3個朋友，就可獲得抽獎機會；如果想獲得限量可愛的兔年發財金紅包，除了新市長走街發送之外，還可以參加商業處粉專的「好運兔YOU」活動，祈求來年財運不可錯過！

圖／台北市商業處-我是商Ya人臉書
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圖／台北市商業處-我是商Ya人臉書
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圖／台北市商業處-我是商Ya人臉書
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如果沒要採買年貨，也能到商圈看看街區換上的美麗燈飾，像是中華影音商圈「黃金隧道」、沅陵街商圈「彩色雨傘」

北門相機街「小公園燈飾」、重南書街商圈「樹葉燈飾」、榮町商圈「榮町LED燈」、台北後站商圈「玫瑰金隧道」、華陰街北車商圈「彩色燈籠」， 等各路網美網帥來打卡拍照、佔據所有社群版面！

2023台北年貨大街官網

圖／台北市商業處-我是商Ya人臉書
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