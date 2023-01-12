受蘇花坍方衝擊 台東星巴克2門市宣布「這品項」今停賣！
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道南口11日深夜發生坍方，目前交通全面中斷。衝擊台東部分物資農文產輸出入，位在當地的兩間星巴克門市「中華店、新生店」今陸續貼出公告：「由於貨運途中有坍方，今日糕點無法送達」，均以現場販售為主。
台東星巴克中華店今天一早在門口貼出告示，「由於貨運途中有坍方，今日糕點無法送達」；新生店也貼出「因花蓮地區隧道坍方，車輛無法通行，今日糕點供應有限，以現場為主」。
據了解，台東星巴克的糕點是每天半夜從北部新鲜直送，受蘇花公路坍方影響，目前已調配從南部路線配送到台東，預計明天可恢復糕點供應。
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