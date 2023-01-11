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不甘心被騙10元！他嗨喊破解「50嵐菜單黑洞」 員工點出「真相」秒打臉

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／聯合報系資料照、取自50嵐中區FB、翻攝自Dcard
圖／聯合報系資料照、取自50嵐中區FB、翻攝自Dcard

老字號飲料「50嵐」憑著好喝又實惠的特色，在手搖界屹立不搖。近日一名男網友表示，50嵐的菜單有個「點餐黑洞」，買35元紅茶，加料都會變成55元，納悶加料區明明寫著「加料一次十元」，於是他三番兩次消費想辦法破解這個BUG，最後他點了一杯45元珍珠紅茶加冰淇淋結果為55元，終於符合加料10元的規則了，興奮地PO上網卻馬上被店員揭開真相打臉說，「超過45元的飲品加料不用錢，你還是沒破解菜單」！

圖／取自50嵐中區FB粉專
圖／取自50嵐中區FB粉專

原PO在「Dcard」貼文指出，每次去50嵐買飲料只要點「紅茶35元+奶蓋10元」，都會變成「紅茶瑪其朵55元」，但菜單上寫加料區「加一次十元」，他納悶10元很像被黑洞吸走一樣。為了破解菜單上的Bug，他到50嵐跟店員點紅茶35元，另外加奶蓋，沒想到店員都會替他點紅茶瑪奇朵或紅茶瑪奇朵加奶蓋，價格是55元。他不死心，認為只要點菜單上沒有的品項，一杯茶飲再額外加料，應該就會是45元了，他再次到50嵐跟店員點一杯綠茶加奶蓋，結果價格仍是55元。

為了破解這個詭異的規則，他發現珍珠紅茶的售價是45元（35元紅茶加10元珍珠），是眾多品項中符合加料10元的飲品。那麽此時加入冰淇淋的話就會應該是55元，但正常55元冰淇淋紅茶+珍珠會等於65元。經他測試結帳最後真的跳出55元金額，讓他興奮的說「我終於破解了！終於符合45元珍珠紅茶+10元冰淇淋的價格！心裡的大石們終於瓦崩成砂，雀躍不已的我只差沒抱著店員亂叫了」。

圖／取自50嵐中區FB粉專
圖／取自50嵐中區FB粉專

貼文一曝光，釣出店員出面表示「我是北區50嵐員工，45元以上的飲料加料都不用錢喔，點純茶類加料才需要加錢，若你點冰淇淋紅茶加料也不用加錢」。其他網友也說，「你還是沒破解啊！45元以上飲品加料不加價」、「我建議你改喝1500c.c.的礦泉水，才16元健康又好喝」、「哇...都不知道可以免費加料這件事欸，又長知識了」。

圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

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