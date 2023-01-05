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童年回憶掰了！ 27年「家樂福愛河店」傳農曆年後歇業 高雄人哀號
又一時代的眼淚！ 1996年開幕的「家樂福愛河店」驚傳於農曆年後2/19要熄燈了，消息一曝光，立刻引發當地民眾一片哀號。但家樂福表示「2/19租約尚未到期，目前尚未有進一步消息，待正式公告說明。」
臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》於今(1/5)PO文，貼出「愛河家樂福農曆年後關」一文，文中照片日期刊出2/19結束營業，同時也指出等於賣場內的麥當勞、星巴克都一起收掉，且該地已在2021年由豐邑建設購入。
高雄網民得知家樂福愛河店將於農曆年後熄燈消息，紛紛感慨留言：「小時候的回憶」、「那裡有我年輕時的回憶」、「時代的眼淚！」、「又結束一個青春」、「這是我覺得高雄最好逛的家樂福」。
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