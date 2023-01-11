萌「豹」全場！ 「無所事事小海豹」穿上兔年新衣 1/12遊回高雄了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自SKM Park Outlets 高雄草衙
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準備萌「豹」全場！ 去年超高人氣現身愛河灣的「無所事事小海豹」準備再度游回高雄了，這回還換上超應景的免年新裝，圓滾滾的可愛模樣，將在1/12至2/28連續48天現身高雄草衙捷運站外，過年走春別錯過與萌「豹」小海豹合影紀念哦！

高雄市政府在去年宣傳「台灣IP‧高雄原創」口號，規劃「聊療漂漂河」串連了6款超人氣IP角色漂浮在高雄愛河灣，其中第一位現身的角色「無所事事小海豹」，一出現立即吸引大批人潮觀賞，現場漂浮氣球一個比一個還要療癒。

「無所事事小海豹」去年現身高雄愛河灣。圖／高雄市文化局提供
「無所事事小海豹」去年現身高雄愛河灣。圖／高雄市文化局提供

準備好再次被萌「豹」了！SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁預告，將於1/12起至2/28止推出兔年版「無所事事小海豹」漂浮氣球，屆時會現身草衙捷運站2號出口外的噴泉廣場，萌到爆表的巨大小海豹直接換穿兔年「豹」好運新衣，趴在水池裡等著與大家萌拍一番，快列入春遊旅行新景點吧。

圖／翻攝自SKM Park Outlets 高雄草衙
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