2023「冬山舊河港燈節」12/31正式開幕！千顆LED燈裝置藝術、煙火秀與市集統統都有
隨著2023年的即將到來，除了有台灣燈會確定在台北之外，其他各式燈節也來了，像是「2023冬山舊河港燈節」即將於12月31日正式開幕囉，除了有各式燈光裝置藝術外，還有兩場煙火秀與鐵道市集等，絕對是宜蘭旅客或在地居民燈節必玩的景點之一。
此回的「冬山舊河港燈節」確定將於2022年12月31日至2023年2月5日在宜蘭冬山車站的站前廣場與舊河道舉行，並預計連結冬山河生態綠洲園區，是新年冬季必去的旅遊景點。該燈節有上千顆LED裝置燈打造燈光藝術，更有完善的動線設計，像是迎賓意象、冬山彩虹屋、音樂小舞台、波的環形流動與數十個攤位市集等，還有分別於12月31日與2月元宵節燈日施放煙火秀，迎接國曆農曆的新年到來。
值得注意的是，兩天的煙火施放前後，部分燈區路段將進行道路管制，將管制晚間19點45分至20點24分，更多路線與活動詳情請至臉書粉專「幸福冬山」查詢。
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