快訊

OPEN將你要去哪！7-ELEVEN趁熱推「飛翔紀念版」icash、小抱枕

晴光商圈掃街 吳怡農妻顏采薇首現身陪同　

中國暫停進口台灣食品是烏龍一場？醫師批政府甩鍋混淆視聽

2023「冬山舊河港燈節」12/31正式開幕！千顆LED燈裝置藝術、煙火秀與市集統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／幸福冬山 臉書粉專
圖／幸福冬山 臉書粉專

隨著2023年的即將到來，除了有台灣燈會確定在台北之外，其他各式燈節也來了，像是「2023冬山舊河港燈節」即將於12月31日正式開幕囉，除了有各式燈光裝置藝術外，還有兩場煙火秀與鐵道市集等，絕對是宜蘭旅客或在地居民燈節必玩的景點之一。

圖／幸福冬山臉書粉專
圖／幸福冬山臉書粉專

此回的「冬山舊河港燈節」確定將於2022年12月31日至2023年2月5日在宜蘭冬山車站的站前廣場與舊河道舉行，並預計連結冬山河生態綠洲園區，是新年冬季必去的旅遊景點。該燈節有上千顆LED裝置燈打造燈光藝術，更有完善的動線設計，像是迎賓意象、冬山彩虹屋、音樂小舞台、波的環形流動與數十個攤位市集等，還有分別於12月31日與2月元宵節燈日施放煙火秀，迎接國曆農曆的新年到來。

圖／幸福冬山臉書粉專
圖／幸福冬山臉書粉專

圖／幸福冬山臉書粉專
圖／幸福冬山臉書粉專

值得注意的是，兩天的煙火施放前後，部分燈區路段將進行道路管制，將管制晚間19點45分至20點24分，更多路線與活動詳情請至臉書粉專「幸福冬山」查詢。

圖／幸福冬山臉書粉專
圖／幸福冬山臉書粉專

圖／幸福冬山臉書粉專
圖／幸福冬山臉書粉專

圖／幸福冬山臉書粉專
圖／幸福冬山臉書粉專

延伸閱讀：

跨年炫爆IG！ 12大「台北101煙火」私房拍攝點 攝影師不藏私讓你「拍到整支101」

2023全球「5大指標性跨年煙火」1次看！雪梨720秒煙火秀、紐約時代廣場水晶球統統都有

市集 煙火秀 燈會 裝置藝術 元宵節

相關新聞

第2人只要1元！ 迎元旦連假「全台樂園優惠」一次看 曙光摩天輪+煙火秀超美必追

趁著跨年連假出遊！ 考慮前往樂園歡度一整天，為您整理「全台遊樂園跨年+壽星優惠」懶人包，快看看哪家可以第二位1元入園、哪家還能變裝享優惠，更浪漫的是搭配樂園摩天輪看跨年煙火秀、迎元旦曙光，推薦情侶約會

2023「冬山舊河港燈節」12/31正式開幕！千顆LED燈裝置藝術、煙火秀與市集統統都有

隨著2023年的即將到來，除了有台灣燈會確定在台北之外，其他各式燈節也來了，像是「2023冬山舊河港燈節」即將於12月31日正式開幕囉，除了有各式燈光裝置藝術外，還有兩場煙火秀與鐵道市集等，絕對是宜蘭旅客或在地居民燈節必玩的景點之一。

再度免費開園！嘉義爆夯「迷霧松境」落羽松轉紅，白屋、湖水相襯彷彿置身韓劇

為了這片美景再冷都值得！嘉義超火紅「迷霧松境」的落羽松轉紅啦～據說去年太夯只好緊急關閉，今年當然得速速打卡。純白小屋與落羽松水岸，照映在湖面上美噹噹。園主超佛再度免費開放參觀，拍好拍滿的同時也要注意安

兔年最吸睛！2023台灣燈會限定「兔耳燈」網路限量開搶

台灣燈會睽違23年重返台北，首次在市中心舉辦「城市型燈會」，為加深觀展體驗，台北市政府與Pinkoi合作，結合在地設計品...

住一晚6萬元！ 跟著網紅Joeman開箱礁溪老爺豪華套房 退房還送7.4萬立體音響

最奢華五感體驗一定要看！知名YTR網紅Joeman於12/28晚間上傳《開箱一晚6萬的宜蘭溫泉飯店！礁溪老爺酒店豪華套房體驗》影片後，內含精彩的活動內容立刻引發討論，同時也讓礁溪老爺登上了12/29的

跨年炫爆IG！ 12大「台北101煙火」私房拍攝點 攝影師不藏私讓你「拍到整支101」

迎接2023年剩倒數最後3天！ 北部最受矚目的「台北101煙火」想好怎麼卡位了嗎？ 無論是想要近距離迎接震撼絢麗的台北101煙火秀，還是想登高遙望101觀看全景，快來參考攝影達人Molly提供給攝影迷們，12處台北101週邊「絕佳私房拍攝點」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。