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0元溜冰！南港「戶外滑冰場」開放，溜冰鞋、護具免費租，台北市堆雪人好Chill

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／羅秀鳳攝影（本報系資料庫）、中國信託金融園區官網
圖／羅秀鳳攝影（本報系資料庫）、中國信託金融園區官網

每年期待的免費滑冰場來啦！位於南港的中國信託金融園區戶外滑冰場於即日起一路開放至2023/3/5，以公益為出發點，滑冰免錢、租借溜冰鞋及護具也統統免費，今年還設置了「冰雪體驗區」，免出國也不用上高山就能在台北市堆雪人，便利有趣又省荷包！

圖／中國信託金融園區官網
圖／中國信託金融園區官網

圖／中國信託金融園區官網
圖／中國信託金融園區官網

今年的中信戶外滑冰場以「ICE GAMING」的懷舊電玩風為主題，將園區打造成冰上電玩世界，能和可愛黑熊、小火子、小翔艾比、阿龍一同來場冰上冒險。附近也有三重世貿公園可以讓小朋友放電，肚子餓了還有大型美食街與座位區，憑當日滑冰場號碼牌還能享有園區內餐飲、購物的特別優惠，逛玩一天都沒問題。

南港中信金融園區打造超大戶外溜冰場供民眾免費滑冰。
南港中信金融園區打造超大戶外溜冰場供民眾免費滑冰。

圖／中國信託金融園區官網
圖／中國信託金融園區官網

空手來就好！想溜冰卻沒有裝備嗎？中信戶外滑冰場提供憑身分證免費租借溜冰鞋及護具，開心暢玩超省錢。此外，滑冰場每場次入場人數平日150人、假日170人，想要來溜冰的朋友可先至中國信託金融園區官網查詢，建議提早出門才能順利領到號碼牌唷！

⬤ 中國信託戶外公益滑冰場

地址：台北市南港區經貿二路186-1號（位於A、B棟間廣場）

活動期間：即日起至2023/3/5

平日場次：15:30、17:30、19:30

假日場次：13:30、15:30、17:30、19:30（2023/1/21除夕休館，寒假期間視同假日）

號碼牌須知

發放地點：滑冰場正前方

發放時間：每場次前60分鐘開放號碼牌取票（每1人限領1張）

中國信託金融園區官網

南港中信金融園區大樓 圖／羅秀鳳攝影（本報系資料庫）
南港中信金融園區大樓 圖／羅秀鳳攝影（本報系資料庫）

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