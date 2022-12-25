基隆第一座！「和平島地質公園」萬人堆、千疊敷、豆腐岩統統都在這

豆腐岩。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆市和平島地質公園位於基隆和平島北端，可西望野柳岬，北眺基隆嶼，是觀賞北海岸特殊景觀的重要觀景點，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）於109年依文化資產保存法向基隆市政府申請指定和平島公園為自然地景（地質公園），經基隆市政府於12月19日審議通過，正式確立地質公園地位，成為基隆市第一座地質公園。

和平島地質公園本身即具備大寮層野柳砂岩段的連續露頭，結合千萬年以來強烈東北季風的侵蝕及地殼抬升與海平面升降的海蝕作用，塑造出蕈狀岩、豆腐岩、海蝕洞、海蝕崖、海蝕凹壁等多樣化的地形景觀。

▲和平石。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處自103年接管和平島公園以來，遵循UNESCO地質公園的「地景保育」、「環境教育」、「社區參與」、「地景旅遊」四大核心價值理念，保育珍貴的地質景觀、妥善的資源利用並結合社區經濟的發展，蛻變之後的和平島地質公園除可喚醒基隆市周邊居民對地質及地景保育的重視，未來也會加深與在地社區連結，以地景保育為基礎，發展永續、高品質的服務型態，與地方產業共榮發展。

▲十大守護岩海兔岩。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲十大守護岩花豹岩。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長指出和平島地質公園獲文資法正名肯定，表示欣喜若狂，除繼續保護萬人堆、千疊敷、豆腐岩及阿拉寶灣等珍貴自然文化地景外，更需要結合在地觀光產業關聯的業者透過觀光圈平台，引入民間機構參與營運，公私協力，強化景點與在地文化之連結，邁向永續旅遊與國際行銷，成為國家級旅遊景點。

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