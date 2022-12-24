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踅夜市拿現金券！ 「士林YA誕節」灑錢開逛 完成指定任務爽拿200元

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自台北市士林夜市國際觀光發展協會FB
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耶誕老人降臨士林夜市囉！ 台北市士林夜市國際觀光發展協會23日於FB臉書上宣布「士林YA誕節」活動開跑，完成2項指定任務，即可爽拿200元現金券，人人都可以來領這份驚喜耶誕禮！

與民眾歡慶聖誕節，台北市士林夜市國際觀光發展協會推出「士林YA誕節」活動開跑，每日發送限量現金券。指定完成任務為1.與士林裸視3D曲面電視牆【士林夜市進化史】影片合照，發文至FB並標記「台北市士林夜市國際觀光發展協會」及一位好友。2.加入官方LINE@，點選下方我要領券。

圖／翻攝自台北市士林夜市國際觀光發展協會FB
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完成以上任務後，向工作人員出示，即可獲得2張面額100元的「士林YA誕券」，兌換時間為12/23至12/25，每日下午5點至晚上8點，數量有限，發完為止，兌換地點在士林區大東路34號（士林曲面電視牆下方服務台），不可錯過的好康是，每日前100名，還能額外獲得2張士林YA誕券，抵用券可用至2023/1/3。

主辦單位表示，本次活動店家範圍在文林路、大東路、大南路三路組成之「黃金三角區域」攤商及店家為本會會員，店家均有標識「台北市士林夜市國際觀光發展協會」貼紙的店家，都可以詢問使用。需要注意的是，士林YA誕券不得儲值、不得換現亦不得找零。

圖／翻攝自台北市士林夜市國際觀光發展協會FB
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士林夜市 觀光 聖誕節

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