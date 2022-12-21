超激省！ 漢堡王年終超狂「買一送一」+最新「霸王省優惠券」現省1651元起
漢堡控、速食控們嗨起來！美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」推出年終超狂買一送一優惠，兩款餐點優惠券，吃得到牛肉堡、脆雞堡等經典餐點買一送一，最新網羅26種優惠激省券，有小華堡、辣薯球等買1送1等，不限時、不限購買次數，立刻行動爽吃好料！
漢堡王這次不但不跟著其他品牌漲價，還推出2款新優惠好康券，第一款「HOHO PARTY TIME」，自即日起至12/31，7種超夯餐點買一送一，包含經典熱銷小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、６塊雞塊、辣薯球（大）和可樂（大）可選擇，每天還不限時、不限購買次數，最高直接現賺99元。
最新「霸王激省優惠券」也來了，自即日起至2023/2/6可使用，一口氣網羅一共有5大系列、26種好康優惠，整張券狂省1651元起，有必搶「買1送1」脆洋蔥牛肉堡、西部小華堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等；有「個人超值餐」例如只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂。
還有「超值選」最低用49元就能吃到漢堡1顆；「雙人激省餐」例如只要150元就能吃到雙起士牛肉堡+2小薯+2小杯可樂，及「限店供應」等優惠限時爽吃，但提醒此優惠不適用於航站一、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。
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