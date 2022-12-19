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搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

絕美！盤點全台紅遍IG的7個「落羽松秘境」，整片落羽松及藍天相襯美到流淚

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@vivian06041授權
圖／IG@vivian06041授權

太美啦！現在正是欣賞唯美落羽松的最佳時機，UDN小編整理了以下7個IG火紅搶拍的「落羽松聖地」，合著周邊的蜿蜒小路、景色及藍天，快來選選今年要到哪裡踩點、感受浪漫落羽松吧！

⬤ 宜蘭「三層坪農塘」

一開放就爆紅且有「精靈系落羽松秘境」之稱的三層坪農塘自11/17起再度開放，落羽松包圍藍色愛心池塘，一秒置身國外。

宜蘭「三層坪農塘」。圖／IG@vivian06041授權
宜蘭「三層坪農塘」。圖／IG@vivian06041授權

宜蘭「三層坪農塘」。圖／IG@vivian06041授權
宜蘭「三層坪農塘」。圖／IG@vivian06041授權

三層坪農塘

地址：宜蘭縣員山鄉坡城路
營業時間：9:00-17:00（週二、三例行休園）

·官網預約入場
·每場次140人、每日最多560人
·散客入園費150元
·三層坪農塘官網

⬤ 桃園「大溪落羽松大道」

綿延桃園一公里長的大溪落羽松大道，陽光灑下結合金黃落羽松，更顯溫暖別緻。

桃園「大溪落羽松大道」。圖／IG@vivian06041授權
桃園「大溪落羽松大道」。圖／IG@vivian06041授權

桃園大溪落羽松大道

地址：桃園市大溪區石園路560號

·最佳觀賞月份：12月中至1月底

⬤ 桃園「月眉人工濕地生態公園」

走進生態公園，午後溫暖陽光照亮大大小小的水池，還能清楚看見落羽松倒影，美到快門停不下來。

桃園「月眉人工濕地生態公園」。圖／IG@vivian06041授權
桃園「月眉人工濕地生態公園」。圖／IG@vivian06041授權

月眉人工濕地生態公園

地址：桃園市大溪區月湖路36號

⬤ 桃園「楊梅落羽松秘境」

雖然落羽松林佔地不大，但能將落羽松、野生青葙和芒花一同入鏡，旁邊還有梯田式的太陽麻，到訪取景可以仔細尋找一下喔！

桃園「楊梅落羽松秘境」。圖／IG@3more_hi4授權
桃園「楊梅落羽松秘境」。圖／IG@3more_hi4授權

楊梅落羽松秘境

地址：桃園市楊梅區高新街201巷151號

⬤ 新竹「橫山落羽松祕境」

路的延伸感與落羽松、藍天相互襯托，還能盪著鞦韆欣賞美景，合拍一張意境美照。

新竹「橫山落羽松祕境」。圖／IG@3more_hi4授權
新竹「橫山落羽松祕境」。圖／IG@3more_hi4授權

新竹「橫山落羽松祕境」。圖／IG@3more_hi4授權
新竹「橫山落羽松祕境」。圖／IG@3more_hi4授權

橫山落羽松祕境

地址：新竹縣橫山鄉橫山街二段293號對面

⬤ 苗栗「莫內秘密花園」

近日非常火紅的日式場景婚紗基地「莫內秘密花園」，結合自然、低調、時尚、奢華及趣味，藏在園區內角落的落羽松森林，金黃奪目，滿滿秋冬氛圍感。

苗栗「莫內的秘密花園」。圖／IG@vivian06041授權
苗栗「莫內的秘密花園」。圖／IG@vivian06041授權

莫內秘密花園

地址：位於苗栗縣銅鑼與三義鄉交界(下銅鑼交流道15分鐘、下三義交流道10分鐘)
營業時間：10:00-19:00

·主要提供婚紗新人拍攝，一般遊客入園每人300元(3小時)
·園區內提供自助飲用水、咖啡、奶茶
·莫內秘密花園FB粉絲頁

⬤ 台中「普羅旺斯庭園餐廳」

位於台中新社的「普羅旺斯庭園餐廳」像是一座小森林，白雪木花海盛開，加上逐漸轉黃的落羽松，宛如置身浪漫韓劇。

台中「普羅旺斯庭園餐廳」。圖／IG@vivian06041授權
台中「普羅旺斯庭園餐廳」。圖／IG@vivian06041授權

普羅旺斯庭園餐廳

地址：台中市北屯區東山路二段205-1號(民興巷內)
營業時間：週一至五11:00-17:00、週六日11:00-18:00

·白雪木花季至12月下旬；落羽松繽紛森林至1月
·普羅旺斯庭園餐廳FB粉絲頁

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