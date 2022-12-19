絕美！盤點全台紅遍IG的7個「落羽松秘境」，整片落羽松及藍天相襯美到流淚
太美啦！現在正是欣賞唯美落羽松的最佳時機，UDN小編整理了以下7個IG火紅搶拍的「落羽松聖地」，合著周邊的蜿蜒小路、景色及藍天，快來選選今年要到哪裡踩點、感受浪漫落羽松吧！
⬤ 宜蘭「三層坪農塘」
一開放就爆紅且有「精靈系落羽松秘境」之稱的三層坪農塘自11/17起再度開放，落羽松包圍藍色愛心池塘，一秒置身國外。
三層坪農塘
地址：宜蘭縣員山鄉坡城路營業時間：9:00-17:00（週二、三例行休園）
·官網預約入場·每場次140人、每日最多560人·散客入園費150元·三層坪農塘官網
⬤ 桃園「大溪落羽松大道」
綿延桃園一公里長的大溪落羽松大道，陽光灑下結合金黃落羽松，更顯溫暖別緻。
桃園大溪落羽松大道
地址：桃園市大溪區石園路560號
·最佳觀賞月份：12月中至1月底
⬤ 桃園「月眉人工濕地生態公園」
走進生態公園，午後溫暖陽光照亮大大小小的水池，還能清楚看見落羽松倒影，美到快門停不下來。
月眉人工濕地生態公園
地址：桃園市大溪區月湖路36號
⬤ 桃園「楊梅落羽松秘境」
雖然落羽松林佔地不大，但能將落羽松、野生青葙和芒花一同入鏡，旁邊還有梯田式的太陽麻，到訪取景可以仔細尋找一下喔！
楊梅落羽松秘境
地址：桃園市楊梅區高新街201巷151號
⬤ 新竹「橫山落羽松祕境」
路的延伸感與落羽松、藍天相互襯托，還能盪著鞦韆欣賞美景，合拍一張意境美照。
橫山落羽松祕境
地址：新竹縣橫山鄉橫山街二段293號對面
⬤ 苗栗「莫內秘密花園」
近日非常火紅的日式場景婚紗基地「莫內秘密花園」，結合自然、低調、時尚、奢華及趣味，藏在園區內角落的落羽松森林，金黃奪目，滿滿秋冬氛圍感。
莫內秘密花園
地址：位於苗栗縣銅鑼與三義鄉交界(下銅鑼交流道15分鐘、下三義交流道10分鐘)營業時間：10:00-19:00
·主要提供婚紗新人拍攝，一般遊客入園每人300元(3小時)·園區內提供自助飲用水、咖啡、奶茶·莫內秘密花園FB粉絲頁
⬤ 台中「普羅旺斯庭園餐廳」
位於台中新社的「普羅旺斯庭園餐廳」像是一座小森林，白雪木花海盛開，加上逐漸轉黃的落羽松，宛如置身浪漫韓劇。
普羅旺斯庭園餐廳
地址：台中市北屯區東山路二段205-1號(民興巷內)營業時間：週一至五11:00-17:00、週六日11:00-18:00
·白雪木花季至12月下旬；落羽松繽紛森林至1月·普羅旺斯庭園餐廳FB粉絲頁
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．台中新社下雪了！ 沐心泉夢幻季節美景「黃金楓+白雪木花海」 飄落滿地如鋪上薄雪
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