台中新社下雪了！ 沐心泉夢幻季節美景「黃金楓+白雪木花海」 飄落滿地如鋪上薄雪
天氣快速降溫，周末有機會在高山遇降雪，但愛看雪的朋友在平地就能賞雪囉！ 台中知名休閒農場「沐心泉」正值白雪木盛開時期，冬天的白雪木滿滿花開繽紛散落，就像積雪一樣超夢幻，把握最佳花期至元旦，趁著週末來臨快追~
台中新社下雪了，這週末除了有繽紛的花草饗宴「台中國際花毯節」等著大家，還有每天冬季引爆朝聖潮的「沐心泉休閒農場」，一次收穫兩款應景美照白雪木與黃金楓景致。
隱身山巒上的賞花秘境沐心泉，一年四季分別有櫻花、油桐花、金針花季依序盛開，秋冬最新迎來白雪木季節，積極綻放的花朵繽紛飄落，為園區有如鋪上一層薄雪，而園內也種滿黃金楓，金黃楓林與雪白花兩者相襯美麗。
想追逐沐心泉「黃金楓白雪木花季」美景的人，最美花季已來臨，預計至2023/1/2落幕，花季期間採預約制，賞花前記得先手到預約哦！
沐心泉休閒農場
．賞花期間：即日起至2023/01/02
．地址:台中市新社區中興街60號
．營業：09:30-18:00(平日)、09:30-18:30(假日) 最晚入園時間：16:30
．入園採預約制，門票：150元/1人。(花季期間門票不折抵消費)
．免票入園：孩童110公分以下、敬老80歲以上、持身心障礙手冊本人免門票
．寵物入園：免門票，請繫上牽繩。
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