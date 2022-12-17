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最台聖誕！「北流耶誕快閃市集」搶拍62米超長燈海，大嗑7台餐車＋超嗨DJ音樂秀

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自Funtasty 有趣市集FB粉絲頁
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台味辦桌耶誕趴來囉！台北流行音樂中心攜手「有趣市集」帶來快閃兩天的「耶誕市集－北流迺夜市」，跳脫常見的溫馨主題，改以「台式聖誕趴」型式熱鬧登場，結合多樣風格餐車、台式小吃及音樂表演，跨年前先來釋放壓力、嗨翻耶誕～

圖／取自Funtasty 有趣市集FB粉絲頁
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圖／取自Funtasty 有趣市集FB粉絲頁
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今年「北流耶誕市集」於今(17)日至12/18連續2天鬧熱開場！現場7台型格餐車及12間餐飲品牌進駐，用「台味」與「異國料理」共度耶誕，像是12/17一日限定的全台唯一韓墨混合料理「LA la Taco 啦啦塔可餐車」，融合韓式烤肉及墨西哥玉米餅捲餅、12/18限定的耶誕必吃烤肉大餐「頭家嬤煙燻BBQ美式餐車」，煙燻多汁、大口吃肉，搭配薯條與特製BBQ醬，涮嘴到停不下來。

耶誕必吃「頭家嬤煙燻BBQ美式餐車」juicy烤肉大餐。圖／取自Funtasty 有趣市集FB粉絲頁
耶誕必吃「頭家嬤煙燻BBQ美式餐車」juicy烤肉大餐。圖／取自Funtasty 有趣市集FB粉絲頁

圖／取自Funtasty 有趣市集FB粉絲頁
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除此之外，也有來自台中的煙燻肉品名店「柴窯活腿製造所」快閃12/18，帶來特製限定菜單，以及「由本室《YOU BET》」傳承阿嬤手作的辦桌必吃「古早味油飯」，到訪市集可別錯過啦！

來自台中的「由本室《YOU BET》」古早味油飯。圖／取自Funtasty 有趣市集FB粉絲頁
來自台中的「由本室《YOU BET》」古早味油飯。圖／取自Funtasty 有趣市集FB粉絲頁

「butterkaka bakery」的療癒人心甜點。圖／取自Funtasty 有趣市集FB粉絲頁
「butterkaka bakery」的療癒人心甜點。圖／取自Funtasty 有趣市集FB粉絲頁

都來了怎能不打卡呢？本次攜手「MIDLIGHT」，在南基地廣場打造超台電子花車舞台、遮雨帝王帳等裝置藝術，搭配聖誕應景6公尺高耶誕樹，以及台味辦桌風格立牌、市民大道上長達62米的閃亮燈海，台味耶誕就這一波！現場更有DJ音樂秀、學生樂團等音樂相伴，透過美食與音樂碰撞，到此釋放累積1年的日常壓力吧！

圖／Funtasty 有趣市集
圖／Funtasty 有趣市集

圖／北流Ｘ有趣市集
圖／北流Ｘ有趣市集

北流Ｘ有趣市集｜耶誕小鎮 北流迺耶市

地址：台北流行音樂中心 南基地廣場⁣⁣
活動時間：12/17至12/18 14:00-21:00⁣⁣

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