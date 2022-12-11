「2022臺北耶誕愛無限」聖誕燈飾、市集大串連 美拍景點接力拍不完 揪好友一起過聖誕
再兩個禮拜就是聖誕節了！你有沒有覺得身邊的聖誕氣息越來越濃呢？除了眾所矚目的新北耶誕城活動之外，台北市也有許多聖誕燈飾、裝置及市集，滿滿的活動清單要帶給大家溫馨的節日氣氛，快筆記準備踩點去～
聖誕燈飾、裝置
大安森林公園、台北真理堂、臺北自來水園區
從新生南路一直到自來水園區的沿路上設有六大燈區，從大安森林公園11號出口的耶誕樹、聖家堂周圍的月光燈區、和平長老教會前的白色雪花等，展出時間到明年1/2(一)。
SOGO百貨
推出超夢幻的「雪花水晶球」，12/24(六)、12/25(日)14：00、15：00、16：00還能鑽進去水晶球體、坐上雪橇拍照，每梯次限時30分鐘、限量20組，趕快把時間記下，手刀衝一波！
台北君悅酒店
以「獻愛、點亮希望」為主題，擺出10公尺高聖誕樹；餐廳同步推出聖誕節活動，邀請大家一起歡度佳節。
BELLAVITA寶麗廣塲
美式遊樂園、馬戲團開張！小朋友們最愛的旋轉木馬、摩天輪，還有馬戲團裡的長頸鹿都到貴婦百貨來找大家玩，這次的聖誕裝置也沒有讓人失望唷！展出時間到明年1/3(二)。
三創生活園區 市民廣場
香檳金巨大禮物盒在這！白天超吸睛、晚上則有復古奢華感；覺得聖誕樹看膩了，可以考慮來這走走、看看禮物盒裡到底藏了什麼禮物？展出時間到明年1/4(三)。
台北101
館內、館外有超過10個美拍裝置能夠捕捉：耶誕樹、夢幻馬車、花海拱門等等，要大家拍好拍滿又不用人擠人！高樓層也有藏了許多意想不到的聖誕擺設，等著大家來發現！
聖誕市集
有溫度的聖誕節市集
以手作、文創商品及植栽為主題，並營造聖誕節氛圍，打造「最有溫度的聖誕節市集」，邀請大家選購聖誕禮物，送出自己最誠摰的心意！
時間：12/17(六)、12/18(日)、12/24(六)、12/25(日)
地點：南港CITYLINK 中庭及戶外廣場(台北市南港區忠孝東路七段369號)
公館聖誕季
水源園區內有美麗的燈海造景，還有集章尋寶活動、心願牆許願、市集，更加開觀音山蓄水池自由行導覽
時間：12/3(六)～12/31(六)
地點：臺北自來水園區(台北市中正區思源街1號、永福橋旁)
4foodie聖誕美食樂園
13公尺高聖誕樹、泡泡糖摩天輪、韓式拍貼機及DJ表演活動；市集則集結超過60個人氣品牌，有得吃又有得玩，需要揪好友閨蜜一起來去~
時間：12/9～12/11 15：00～21：30；12/12～12/15 18：30～21：30；12/16～12/18 15：00～21：30；12/19～12/21 18：30～21：30；12/23～12/25 12：00～22：00
地點：統一時代百貨台北店2F夢廣場(台北市信義區忠孝東路五段8號)
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