東京也能體驗道地的歐洲市集！來這些地方看聖誕市集吧~~
【撰文:Natalie / 窩日本】
聖誕節到東京不僅能欣賞聖誕點燈，還有許多道地的歐洲市集等你來參加。跟著窩日本一起來看看東京3個精選的聖誕市集活動，帶你更深入的體驗聖誕節慶與享受道地美食吧！
📍東京聖誕市集精選①：TOKYO CHRISTMAS MARKET 2022 in日比谷公園
號稱是日本最大規模的「TOKYO CHRISTMAS MARKET日比谷公園」今年已邁入第8年囉！
以小木屋打造的溫馨店鋪，裝飾著各種聖誕布置與吊飾，另外與其他聖誕市集不同的是，日比谷公園的聖誕樹是從德國運來的14米高金字塔型聖誕樹，每一層放置了各式各樣會旋轉的木工娃娃，打上燈光後美不勝收，彷彿來到了歐洲小鎮一般～
照片轉自官方臉書
市集提供許多德國道地美食、雜貨商品，還有LIVE演唱表演，想體驗德國的在地風情來到這準沒錯！
日期：2022年12月9日〜12月25日（遇雨取消）
時間：12月9日16:00～22:00，其他日期11:00～22:00
地址：東京都千代田區日比谷公園
交通：日比谷線、千代田線「日比谷站A14出口」徒歩1分鐘
費用：事前預約制、11月21日起開始販售（入場時間2小時）
中學生以上：平日1000日幣/週末1500日幣，附贈限定馬克杯；小學生：500日幣；5歲以下免費
官網：https://tokyochristmas.net/
📍東京聖誕市集精選②：東京巨蛋 Dome City Christmas Market
東京巨蛋從11月26日開始到12月25日將展開一連串的聖誕節特別活動，其中聖誕市集只有四天限定！！
「Tokyo Dome City Christmas Park 2022」將推出各式手作課程、燈飾活動、LIVE現場表演、戶外電影院、夜間觀星體驗、聖誕市集等琳瑯滿目的特別體驗，想一次參加到多種項目嗎？那就把握市集開催的那四天前來體驗吧，不僅有逛、有玩、有吃、有看還能買！
特別的是這四天還有與聖誕老人合照的限定活動，大小朋友都能玩的開心又盡興！
日期：12月17日、18日、24日、25日
地址：東京都文京區後樂1-3-61
交通：JR「水道橋」站西口
官網：https://www.tokyo-dome.co.jp/christmaspark/
*各活動詳細體驗時間、價格請洽官網查詢
📍東京聖誕市集精選③：Christmas Market in 橫濱紅磚倉庫
位在橫濱的紅磚倉庫聖誕市集從2010年開催以來一直受到許多人喜愛，不僅建築物外觀充滿歐式氛圍，設有高達10公尺高的聖誕樹，每年還會販售限定的聖誕紀念商品、德國在地料理與香料酒等美食，讓你感受滿滿的歐洲道地聖誕節氣。
12月6日也是紅磚倉庫自五月份開始整修後重新開幕的隆重日子，各店家也將配合聖誕節推出聖誕周邊商品和限定美食，讓我們一起期待有哪些驚喜吧！
日期與時間：11月25日〜12月9日：11:00～21:00、12月10日之後：11:00～22:00
地址：橫濱市中區新港1-1
交通：港未來線「馬車道站」、「日本大通站」徒步約6分鐘
費用：11月25日、28日〜30日、12月1日、2日、5日〜9日、12日〜16日：免費
11月26日、27日、12月3日、4日、10日、11日、17日〜25日：500日幣
門票預約：https://peatix.com/group/11720038/events
官網：https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/
窩日本推薦閱讀：【Visit Japan Web教學】完整圖解註冊步驟+常見問題帶你快速通關勇闖日本！
精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言