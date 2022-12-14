東京也能體驗道地的歐洲市集！來這些地方看聖誕市集吧~~

【撰文:Natalie / 窩日本】

聖誕節到東京不僅能欣賞聖誕點燈，還有許多道地的歐洲市集等你來參加。跟著窩日本一起來看看東京3個精選的聖誕市集活動，帶你更深入的體驗聖誕節慶與享受道地美食吧！

📍東京聖誕市集精選①：TOKYO CHRISTMAS MARKET 2022 in日比谷公園

號稱是日本最大規模的「TOKYO CHRISTMAS MARKET日比谷公園」今年已邁入第8年囉！

以小木屋打造的溫馨店鋪，裝飾著各種聖誕布置與吊飾，另外與其他聖誕市集不同的是，日比谷公園的聖誕樹是從德國運來的14米高金字塔型聖誕樹，每一層放置了各式各樣會旋轉的木工娃娃，打上燈光後美不勝收，彷彿來到了歐洲小鎮一般～

照片轉自官方臉書

市集提供許多德國道地美食、雜貨商品，還有LIVE演唱表演，想體驗德國的在地風情來到這準沒錯！

日期：2022年12月9日〜12月25日（遇雨取消）

時間：12月9日16:00～22:00，其他日期11:00～22:00

地址：東京都千代田區日比谷公園

交通：日比谷線、千代田線「日比谷站A14出口」徒歩1分鐘

費用：事前預約制、11月21日起開始販售（入場時間2小時）

中學生以上：平日1000日幣/週末1500日幣，附贈限定馬克杯；小學生：500日幣；5歲以下免費

官網：https://tokyochristmas.net/

📍東京聖誕市集精選②：東京巨蛋 Dome City Christmas Market

東京巨蛋從11月26日開始到12月25日將展開一連串的聖誕節特別活動，其中聖誕市集只有四天限定！！

「Tokyo Dome City Christmas Park 2022」將推出各式手作課程、燈飾活動、LIVE現場表演、戶外電影院、夜間觀星體驗、聖誕市集等琳瑯滿目的特別體驗，想一次參加到多種項目嗎？那就把握市集開催的那四天前來體驗吧，不僅有逛、有玩、有吃、有看還能買！

特別的是這四天還有與聖誕老人合照的限定活動，大小朋友都能玩的開心又盡興！

日期：12月17日、18日、24日、25日

地址：東京都文京區後樂1-3-61

交通：JR「水道橋」站西口

官網：https://www.tokyo-dome.co.jp/christmaspark/

*各活動詳細體驗時間、價格請洽官網查詢

📍東京聖誕市集精選③：Christmas Market in 橫濱紅磚倉庫

位在橫濱的紅磚倉庫聖誕市集從2010年開催以來一直受到許多人喜愛，不僅建築物外觀充滿歐式氛圍，設有高達10公尺高的聖誕樹，每年還會販售限定的聖誕紀念商品、德國在地料理與香料酒等美食，讓你感受滿滿的歐洲道地聖誕節氣。

12月6日也是紅磚倉庫自五月份開始整修後重新開幕的隆重日子，各店家也將配合聖誕節推出聖誕周邊商品和限定美食，讓我們一起期待有哪些驚喜吧！

日期與時間：11月25日〜12月9日：11:00～21:00、12月10日之後：11:00～22:00

地址：橫濱市中區新港1-1

交通：港未來線「馬車道站」、「日本大通站」徒步約6分鐘

費用：11月25日、28日〜30日、12月1日、2日、5日〜9日、12日〜16日：免費

11月26日、27日、12月3日、4日、10日、11日、17日〜25日：500日幣

門票預約：https://peatix.com/group/11720038/events

官網：https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/

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