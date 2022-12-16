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登記過即中獎！ 驚喜放送「熊好券2.0 - 終極加碼」 快看你的台北通APP多了哪些券

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 依芙
圖／翻攝自台北通APP
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終極加碼！台北市政府推出的「熊好券2.0」於10/25抽出69.6萬名幸運得主，使用期限預定於12/18截止，稍早有民眾點開「台北通App」結果意外發現，票夾裡面又多了2張券！經查為「終極加碼」活動，凡所有10月份登記過抽獎的人，都能得到當時登記的抽獎券，登記1項得1券，登記2項得2券，快看看你的台北通App拿到驚喜券了沒？

圖／翻攝自台北通APP
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有網友在PTT的Lifeismoney板上發文「熊好券 終極加碼」，內容提及他原本打開「台北通」App，想把市場券花掉，竟意外發現票夾竟多一張饗購券和一張市集通用券，撿到200塊！呼籲大家趕快去檢查看看。貼文曝光後，網友都驚喜表示，「真的有收到」、「當時沒抽中，但有收到2張」、「有收到！我前面的5張還沒用」、「真的有欸！直接送住宿券」。

有網友強調，這個「不是問卷送的喔！是另外送的終極券」，只要實際點開「台北通 App」，首頁就會看到「終極加碼」，10月熊好券登記用戶即中獎，快前往票夾看看！只要點「振興券-票券」，即可查看自己當時登記的是抽中哪一種票券，也別忘了把握時限最後三天，12/18最後使用期限即將到期。

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