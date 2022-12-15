摸摸口袋有點空！ momo壽喜燒元旦起「漲20元」 還有火鍋、披薩、Buffet吃到飽，哪些熱門美食「接力喊漲」？

美食饕客的荷包又準備縮水了！ 受到原物料成本拉升，最直接衝擊的餐飲業者撐不住，只能喊「漲」，除了近日知名披薩連鎖餐飲達美樂和必勝客宣布漲價，最新傳出Mo-Mo-Paradise壽喜燒將於元旦起漲20元，而知名的漢來海港自助餐廳，也將於明年2月份漲價30~60元不等，反應2022年獲選年度代表「漲」字，還在繼續延燒，快來關注有哪些最愛吃的美食名單「接力喊漲」？

Mo-Mo-Paradise 壽喜燒

調漲日期：2023年元旦起

「Mo-Mo-Paradise」壽喜燒由日本引進近20年，是民眾最愛的日式鍋物吃到飽，近期有民眾於PTT美食版發文「2023/01/01開始, momo壽喜燒也要漲了」。Mo-Mo-Paradise官網上尚未公佈，但於線上訂位頁面則有提醒，經查看比較後，2023年元旦開始，平日下午16:00前入場的餐費未變，但晚餐及例假日16:00後餐費，單鍋579元調漲為599元、雙鍋629元調漲為649元，皆漲價20元。

圖／取自Mo-Mo-Paradise線上訂位

漢來海港自助餐廳

調漲日期：2023年2月1日起

以提供新鮮、豐富的海鮮食材著名的「漢來海港自助餐廳」，近日釋出預告明年2月份起，將調漲桃園以南分店，平均漲幅1-9%，漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店的平日午餐費用由790元調漲到850元，平日下午茶餐費用由660元調漲到690元，平日晚餐餐費由950元調漲到990元。

圖/漢來美食提供

達美樂

調漲日期：2022年10月、12月

知名披薩品牌達美樂繼今年10月調漲售價之後，被ptt網友發現兩個月內漲兩次，原po發文表示「個人偏愛的豪華四喜漲到快800了(官網菜單799元)」。仔細比對，壽喜燒牛柳口味小披薩10月從原本455元漲到480元，如今官網最新菜單變成482元；10月時超級夏威夷口味大披薩也從640元調整為650元，現在又變成656元。

圖為披薩示意圖。圖片來源/ingimage

必勝客歡樂吧

調漲日期：2022年12月初

連鎖披薩品牌必勝客的實體店「必勝客歡樂吧」披薩吃到飽，近期有民眾於PTT美食版發表漲價情報，平日由319元+10%，變成369元+10%、假日由369元+10%，變成419元+10%，一口氣調漲了50元！

必勝客。記者陳睿中／攝影

辛殿

調漲日期：2022年12月初

網路人氣麻辣火鍋品牌「辛殿」，未於官方網站公告，但民眾於PTT美食版發表漲價情報，預定12月份用餐，都還未前往已收到調漲簡訊，調整後的平日午餐為698元+10%、平日晚餐及例假日全天為798元+10%。

圖／取自辛殿線上訂位

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