foodpanda歲末懶人包！10間人氣連鎖速食、咖啡及手搖統統有
寒流來襲不想出門！沒關係還有外送幫你送餐到家，以下整理foodpanda歲末外送優惠，麥當勞、肯德基、必勝客、拿坡里到星巴克、CoCo都可統統都有，共計10個人氣連鎖品牌，買1送1、現折90元等多種好康，快來看看今天要點哪一家吧！
⬤ 麥當勞
即日起至12/20，使用foodpanda App訂餐麥當勞早餐「蕈菇焙果堡＋六塊鷄塊薯餅套餐」可享82折優惠。(此活動不需折扣碼)
即日起至2023/1/2，凡於麥當勞早餐時段5點至10點15分使用foodpanda App訂餐，輸入優惠碼「MCD80」，消費滿300元可享1次8折優惠，最高折抵80元。
⬤ 肯德基
即日起至12/19，使用foodpanda App訂餐肯德基，輸入優惠碼「90KFC」，消費滿359元可現折90元。(1人可用1次)
⬤ 漢堡王
即日起至12/27，使用foodpanda App訂餐漢堡王，輸入優惠碼「BK75」，消費滿320元可享1次75折優惠，最高折抵80元。
⬤ 必勝客
即日起至12/22，使用foodpanda App訂餐必勝客「海鮮個人Pizza套餐」享買1送1；必勝客/PASTA hut單點紙包低碳餐現折50元。(此活動不需折扣碼)
自12/23起至12/29，使用foodpanda App訂餐必勝客，輸入優惠碼「必勝客75」，消費滿300元現折75元。
⬤ 達美樂
即日起至12/18，使用foodpanda App訂餐達美樂「世界十大起司四喜小披薩」享73折優惠，下訂加贈巧克力熔岩蛋糕和可樂。(此活動不需折扣碼)
⬤ 拿坡里
即日起至12/21，使用foodpanda App訂餐拿坡里「任選2個口味大披薩、重乳酪蛋糕」享8折優惠。(此活動不需折扣碼)
⬤ 摩斯漢堡
即日起至2023/1/4，使用foodpanda App訂餐摩斯漢堡「聖誕好食光單人套餐」享85折；pandapro會員訂購「聖誕好食光早餐」享75折。(此活動不需折扣碼)
⬤ 星巴克
即日起至12/26，使用foodpanda App訂購星巴克「特大杯太妃核果風味那堤」享第2杯5折優惠。(此活動不需折扣碼)
⬤ Flash Coffee
即日起至12/15，使用foodpanda App訂購Flash Coffee「經典拿鐵、FLASH黑咖啡」享買1送1。(此活動不需折扣碼)
⬤ CoCo都可
自12/15起至12/28，使用foodpanda App訂購CoCo都可，輸入優惠碼「開趴喝COCO」，消費滿250元可享75折優惠，最高折抵70元。
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