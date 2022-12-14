foodpanda歲末懶人包！10間人氣連鎖速食、咖啡及手搖統統有

寒流來襲不想出門！沒關係還有外送幫你送餐到家，以下整理foodpanda歲末外送優惠，麥當勞、肯德基、必勝客、拿坡里到星巴克、CoCo都可統統都有，共計10個人氣連鎖品牌，買1送1、現折90元等多種好康，快來看看今天要點哪一家吧！

⬤ 麥當勞

即日起至12/20，使用foodpanda App訂餐麥當勞早餐「蕈菇焙果堡＋六塊鷄塊薯餅套餐」可享82折優惠。(此活動不需折扣碼)

即日起至2023/1/2，凡於麥當勞早餐時段5點至10點15分使用foodpanda App訂餐，輸入優惠碼「MCD80」，消費滿300元可享1次8折優惠，最高折抵80元。

圖／取自麥當勞官網

⬤ 肯德基

即日起至12/19，使用foodpanda App訂餐肯德基，輸入優惠碼「90KFC」，消費滿359元可現折90元。(1人可用1次)

「聖誕驚喜巨大桶」內有酪雪繽紛奶香脆雞、咔啦脆雞、濃醇金燦可可蛋撻、肉桂吉拿棒等。圖／肯德基提供

⬤ 漢堡王

即日起至12/27，使用foodpanda App訂餐漢堡王，輸入優惠碼「BK75」，消費滿320元可享1次75折優惠，最高折抵80元。

圖／取自BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團FB粉絲頁

⬤ 必勝客

即日起至12/22，使用foodpanda App訂餐必勝客「海鮮個人Pizza套餐」享買1送1；必勝客/PASTA hut單點紙包低碳餐現折50元。(此活動不需折扣碼)

自12/23起至12/29，使用foodpanda App訂餐必勝客，輸入優惠碼「必勝客75」，消費滿300元現折75元。

圖／必勝客提供

⬤ 達美樂

即日起至12/18，使用foodpanda App訂餐達美樂「世界十大起司四喜小披薩」享73折優惠，下訂加贈巧克力熔岩蛋糕和可樂。(此活動不需折扣碼)

圖／取自達美樂披薩FB粉絲頁

⬤ 拿坡里

即日起至12/21，使用foodpanda App訂餐拿坡里「任選2個口味大披薩、重乳酪蛋糕」享8折優惠。(此活動不需折扣碼)

圖／取自拿坡里官方粉絲團FB粉絲頁

圖／取自拿坡里官方粉絲團FB粉絲頁

⬤ 摩斯漢堡

即日起至2023/1/4，使用foodpanda App訂餐摩斯漢堡「聖誕好食光單人套餐」享85折；pandapro會員訂購「聖誕好食光早餐」享75折。(此活動不需折扣碼)

圖／翻攝自foodpanda APP

⬤ 星巴克

即日起至12/26，使用foodpanda App訂購星巴克「特大杯太妃核果風味那堤」享第2杯5折優惠。(此活動不需折扣碼)

圖／星巴克提供

⬤ Flash Coffee

即日起至12/15，使用foodpanda App訂購Flash Coffee「經典拿鐵、FLASH黑咖啡」享買1送1。(此活動不需折扣碼)

左為FLASH黑咖啡、右為經典拿鐵。圖／取自Flash Coffee官網

⬤ CoCo都可

自12/15起至12/28，使用foodpanda App訂購CoCo都可，輸入優惠碼「開趴喝COCO」，消費滿250元可享75折優惠，最高折抵70元。

圖／取自CoCo都可

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