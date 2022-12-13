療癒必收！「可不可 X 史努比」聯名5款新飲品、可愛杯身及封膜、系列周邊一次看，快來收集12款超萌年曆卡
可愛聯名＋1！茶飲連鎖「可不可熟成紅茶」攜手「PEANUTS花生漫畫史努比」將於12/15起在全台門市與官方線上商城推出10款聯名杯身與2款超萌杯膜，還有5款限定飲品及9款周邊商品、12款聯名年曆店卡可以收集～跟著史努比邊喝茶飲邊穿越宇宙，展開萌力十足的冒險吧！
5款限定飲品、10款杯身、2款超萌杯膜1次看
可不可與史努比聯名推出期間限定「馥貴紅茶」、「馥貴甜杏」、「馥貴橙莓」、「朱玉歐特」與「朱玉歐蕾」等5款飲品，全新「馥貴紅茶」及櫻桃咖啡方Ｑ「朱玉」的碰撞，搭配注入琺瑯彩瓷藝設計的2款中杯與兩波段的8款大杯活動杯身和2款可愛杯膜，視覺與味覺的雙重享受。
超欠收！9款周邊商品及12款聯名年曆店卡
本次聯名以「傳統文化琺瑯彩 X 普普風格」建構史奴比的夢想宇宙，推出「茶飲生活系列」、「寵物話題系列」與「風格珍藏系列」等三大系列商品，在2022年末接連3波上市。
·第一波「茶飲生活系列」：超萌聯名不銹鋼環保杯、牛仔飲品提袋及六角陶瓷杯墊（12/15上市）
·第二波「寵物話題系列」：毛小孩必備！長植絨地墊、寵物陶瓷高腳碗、寵物胸背包牽繩組及寵物多功玩具（12/22上市）
·第三波「風格珍藏系列」：與在地故宮雙品牌「神話言TALES」跨界合作！龍騰鳳祥滿月壺茶具、心花努放點心杯盤組（2023/1/5上市）
而菜單店卡也變身12款聯名限定版，結合年曆與可不可、史努比，每家門市僅有1款，凡至門市購買飲品即可索取，想要收集一套的朋友不妨到各個門店尋寶喔！
除此之外，加入可不可官方LINE完成指定遊戲，還有機會抽中秘密限定周邊！更多活動詳情與聯名最新消息請關注可不可官方Facebook及官方網站。
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