療癒必收！「可不可 X 史努比」聯名5款新飲品、可愛杯身及封膜、系列周邊一次看，快來收集12款超萌年曆卡

可愛聯名＋1！茶飲連鎖「可不可熟成紅茶」攜手「PEANUTS花生漫畫史努比」將於12/15起在全台門市與官方線上商城推出10款聯名杯身與2款超萌杯膜，還有5款限定飲品及9款周邊商品、12款聯名年曆店卡可以收集～跟著史努比邊喝茶飲邊穿越宇宙，展開萌力十足的冒險吧！

「可不可」攜手「史努比」將於12/15起推出一系列超可愛聯名周邊、限定飲品及杯身、封膜。圖／可不可熟成紅茶提供

圖／可不可熟成紅茶提供

5款限定飲品、10款杯身、2款超萌杯膜1次看

可不可與史努比聯名推出期間限定「馥貴紅茶」、「馥貴甜杏」、「馥貴橙莓」、「朱玉歐特」與「朱玉歐蕾」等5款飲品，全新「馥貴紅茶」及櫻桃咖啡方Ｑ「朱玉」的碰撞，搭配注入琺瑯彩瓷藝設計的2款中杯與兩波段的8款大杯活動杯身和2款可愛杯膜，視覺與味覺的雙重享受。

期間限定飲品以全新「馥貴紅茶」及櫻桃咖啡方Ｑ「朱玉」碰撞出味蕾饗宴，由左至右分別為朱玉歐蕾、朱玉歐特、馥貴橙莓、馥貴甜杏。圖／可不可熟成紅茶提供

「可不可 X 史努比」活動杯身第一波。圖／可不可熟成紅茶提供

2款史努比中杯杯身。圖／可不可熟成紅茶提供

超欠收！9款周邊商品及12款聯名年曆店卡

本次聯名以「傳統文化琺瑯彩 X 普普風格」建構史奴比的夢想宇宙，推出「茶飲生活系列」、「寵物話題系列」與「風格珍藏系列」等三大系列商品，在2022年末接連3波上市。

·第一波「茶飲生活系列」：超萌聯名不銹鋼環保杯、牛仔飲品提袋及六角陶瓷杯墊（12/15上市）

·第二波「寵物話題系列」：毛小孩必備！長植絨地墊、寵物陶瓷高腳碗、寵物胸背包牽繩組及寵物多功玩具（12/22上市）

·第三波「風格珍藏系列」：與在地故宮雙品牌「神話言TALES」跨界合作！龍騰鳳祥滿月壺茶具、心花努放點心杯盤組（2023/1/5上市）

第一波史努比聯名不銹鋼環保杯。圖／可不可熟成紅茶提供

第一波可愛又實用的牛仔飲品提袋。圖／可不可熟成紅茶提供

第一波史努比六角陶瓷杯墊。圖／可不可熟成紅茶提供

第二波毛小孩必備系列聯名。圖／可不可熟成紅茶提供

凡購買寵物話題系列商品，並於指定期間完成任務即有機會獲得品牌全手工訂製「可不可迷你狗屋門市」（全台限量一組）。圖／可不可熟成紅茶提供

第三波與在地故宮雙品牌「神話言TALES」合作推出龍騰鳳祥滿月壺茶具、心花努放點心杯盤組。圖／可不可熟成紅茶提供

而菜單店卡也變身12款聯名限定版，結合年曆與可不可、史努比，每家門市僅有1款，凡至門市購買飲品即可索取，想要收集一套的朋友不妨到各個門店尋寶喔！

可不可菜單店卡變身12款聯名年曆限定版，可愛必收。圖／可不可熟成紅茶提供

除此之外，加入可不可官方LINE完成指定遊戲，還有機會抽中秘密限定周邊！更多活動詳情與聯名最新消息請關注可不可官方Facebook及官方網站。

圖／可不可熟成紅茶提供

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