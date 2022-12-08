台韓聯名＋1！這裡入手「軟萌兔兔牛奶」，2種口味一次收

台韓聯名再＋1！繼先前推出超熱賣蠟筆小新奶茶、雪燒奶油蛋糕後，「SUNFRIEND MOUTH」又一可愛旋風「Esther Bunny聯名牛奶」，本次聯名韓裔美籍插畫家Esther Kim的「Esther Bunny(艾絲樂小兔)」，超萌小兔與粉色包裝好吸睛，少女心立馬爆發！

圖／取自SUNFRIEND MOUTH IG

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SUNFRIEND MOUTH攜手韓裔美籍插畫家Esther Kim，全新推出「Esther Bunny聯名牛奶」，Esther Bunny擁有棉花糖般軟萌兼具可愛及時尚，水汪汪大眼睛與捲翹睫毛是她的經典標誌。此次推出的聯名牛奶主打草莓、巧克力兩種口味，包裝精美又粉嫩，可愛到喝完也想把瓶子收藏起來。

圖／取自SUNFRIEND MOUTH IG

圖／IG@jyun791004授權

Esther Bunny牛奶除了可在SUNFRIEND MOUTH官網線上通路購買外，實體同步於全台寶雅販售，想要入手的朋友也可以到寶雅挖寶去，線下Get粉萌少女心。

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