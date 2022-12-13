台北市「廖老大飲料店」全部倒閉！ 網傻眼：當快閃店在開喔
紅極一時的廖老大連鎖茶飲，在全盛時期全台掀起加盟展店風潮多達500間分店，不過隨著後續接連的負面消息及加盟糾紛，近期傳出台北市僅有的第5間分店也關門了，阿娘喂 廖老大連鎖茶坊-內湖文德店於12/10在臉書宣布「畢業了」。
最後一家內湖文德店於臉書發文宣布「謝謝大家從開店到我們畢業的客人！謝謝大家給予我們的鼓勵與支持！我們將在今天正式從廖老大畢業了」，往後一個禮拜會去受訓，之後會重新出發，將會以新的樣貌與大家見面，「不管之前喝過或沒喝過我們飲料的朋友，將來都可以試試看我們的用心」。
有網友將該消息搬到PTT八卦版以「台北市的廖老大全部倒閉QQ」為題發文，發現台北分店已經全數倒光。最快甚至四個月就倒閉，短命程度也讓網友嘆息留言「認賠殺出不錯」、「四個月倒閉當快閃店開喔」、「有去喝過，老闆辛苦了」、「泡沫化也太快」、「蛋塔工廠都沒這麼快倒」。
實際到廖老大官網查詢顯示，台北一共有5間分店，吉祥店、信義店、社正店、龍江店與內湖店，但目前不是歇業就是更換招牌，因此目前台北5間分店都已倒閉。
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