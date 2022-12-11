剩6天！三商巧福「牛肉麵、排骨飯」統統95元，搭配飲料、小菜也只要＋20元起

氣溫逐漸下探，吃鍋的時節終於來啦！在這冷冷的天氣與朋友歡聚，暖心又暖胃的火鍋正式聚會必備美食，好的湯底就是火鍋的靈魂！告別吃膩的昆布鍋，Oddle Feeds 編輯精選4間特色湯頭火鍋推薦，黑武士、這一鍋、牛肉涮牛肉、鼎旺…無論是買湯底回家加料烹煮，或是熟鍋外送到府都超適合，一起來嚐鮮吧！

2022-12-10 12:01