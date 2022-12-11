剩6天！三商巧福「牛肉麵、排骨飯」統統95元，搭配飲料、小菜也只要＋20元起
三商巧福優惠來啦！又是美味雙絕「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」，吃飽又吃巧，還有滿滿在地台灣味！即日起至12/16，2種經典不敗美味統統只要95元，一張鈔票就能解決，把握優惠先開吃啦！
最期待的三商巧福週年慶來了，不僅有大家最愛的原汁牛肉麵、紅燒排骨飯單點優惠，還有超值套餐，讓你一次吃得超滿足。單點部分「原汁牛肉麵(135元)」與「紅燒排骨飯(115元)」只要95元；而超值套餐則有搭配飲料、小菜、小菜及飲料三種選擇，原汁牛肉麵或紅燒排骨飯加20元即享中杯飲料(特價115元)，或搭配芝麻牛蒡絲特價120元，韓國泡菜及中杯飲料等小菜與飲料兼得也只要135元，價格親切又吃不膩，美味升級開吃也不傷荷包。
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