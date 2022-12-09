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單品美式4元起！全家LINE好友活動「美式最低9元」，自帶容器再省5元

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區FB社團、取自全家便利商店官網
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全家美式咖啡只要9元！日前，在FB社團有不少網友曬出全家抽獎抽到「中杯單品美式9元」，許多網友紛紛表示羨慕，並詢問活動辦法，原來只要加入全家LINE好友即可開抽，UDN小編也試了一次，但沒有那麼幸運，抽到的是特價39元。

圖／翻攝自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區FB社團
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加入全家LINE好友，天天免費抽！分享給朋友還能多抽一次。近日，在FB社團看到許多人曬出幸運中獎「全家中杯單品美式9元」，原來是全家LINE好友專屬活動「Let's Café單品尋豆趣」，即日起至12/13限時開抽，最大獎就是「單品美式9元」！別忘了每日報到試手氣～

圖／編輯提供
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此外，有網友分享抽到單品美式9元後，自帶保溫瓶到全家兌換還能再省5塊，總共只花4元！一杯單品美式只要4元，太好康了吧！也有人表示「機率蠻高」，記得把握剩下的活動時間，單品咖啡4元開喝。

圖／取自全家便利商店官網
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