50元擠到爽！寧夏夜市「巨無霸霜淇淋DIY」，1次實現霜淇淋自由

擠霜淇淋高手來挑戰！這家位於寧夏夜市旁的大龍福利社推出「霜淇淋DIY」，想吃多少擠到爽，除了可以體驗擠霜淇淋的樂趣外，擠越多越划算，統一價一支50元，就看你能擠多高、擠幾層，呼叫全家、麥當勞高手前來應戰啦！

圖／取自大龍福利社FB粉絲頁

擠多少吃多少！大龍福利社「霜淇淋DIY」標榜「霜淇淋擠到你爽你開心」，一支就是50元，看你能擠多高、擠到幾公分，用手輔助也不會被攔，不過倒了店家也不負責，就是擠到自己想停為止，手把一拉定勝負。建議前往挑戰的朋友可以自備衛生紙、容器與小湯匙喔！

圖／翻攝自大龍福利社IG

店家在IG分享顧客挑戰的影片，表示「可以擺正繼續」，擠歪了也別怕，霜淇淋花式擠法等你來挑戰。快揪朋友大口吃冰，呼叫全家、麥當勞店員們～是時候展現真正的技術啦！

大龍福利社 寧夏店

地址：台北市大同區民生西路202號營業時間：17:00-00:00（週二公休）

延伸閱讀：

．德式精品咖啡旗艦店！ 「kafeD」進駐台中水湳 聯手「蜷尾家」獨家打造2款特色霜淇淋

．超欠吃！麥當勞 X KitKat「巧克力霜淇淋」，濃郁霜淇淋＋巧克力威化餅，再搭神仙飲品「特濃黑金巧克力」