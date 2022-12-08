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50元擠到爽！寧夏夜市「巨無霸霜淇淋DIY」，1次實現霜淇淋自由

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自大龍福利社IG
圖／翻攝自大龍福利社IG

霜淇淋高手來挑戰！這家位於寧夏夜市旁的大龍福利社推出「霜淇淋DIY」，想吃多少擠到爽，除了可以體驗擠霜淇淋的樂趣外，擠越多越划算，統一價一支50元，就看你能擠多高、擠幾層，呼叫全家、麥當勞高手前來應戰啦！

圖／取自大龍福利社FB粉絲頁
圖／取自大龍福利社FB粉絲頁

擠多少吃多少！大龍福利社「霜淇淋DIY」標榜「霜淇淋擠到你爽你開心」，一支就是50元，看你能擠多高、擠到幾公分，用手輔助也不會被攔，不過倒了店家也不負責，就是擠到自己想停為止，手把一拉定勝負。建議前往挑戰的朋友可以自備衛生紙、容器與小湯匙喔！

圖／翻攝自大龍福利社IG
圖／翻攝自大龍福利社IG

店家在IG分享顧客挑戰的影片，表示「可以擺正繼續」，擠歪了也別怕，霜淇淋花式擠法等你來挑戰。快揪朋友大口吃冰，呼叫全家、麥當勞店員們～是時候展現真正的技術啦！

大龍福利社 寧夏店

地址：台北市大同區民生西路202號
營業時間：17:00-00:00（週二公休）

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霜淇淋 寧夏夜市 IG

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