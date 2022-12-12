超狂拉麵＋草莓吃到飽！399元吃爆「7種拉麵、炸物小菜及4款草莓季甜點」

拉麵吃到飽也有草莓季！拉麵專賣店「山禾堂」提供超特別的拉麵吃到飽，自助吧無限量供應，有7種拉麵、16種配料、10多種涼拌小菜及炸物、飲料及甜點等，現在正當時「大湖草莓」同樣讓你吃到飽，草莓系列甜點統統隨你吃，一個人只要399元，不衝多可惜啊！

圖／取自山禾堂拉麵 (台中店)FB粉絲頁

圖／取自山禾堂拉麵 (台中店)FB粉絲頁

拉麵專賣「山禾堂」除了推出超狂拉麵吃到飽外，同步跟上草莓季，加碼再推「草莓系列甜點吃到飽」，一人只要399元，就可享用多種拉麵、配料、小菜及炸物、甜點與飲料，草莓甜點更有整顆大湖草莓、草莓蛋糕、草莓起司派、草莓鮮奶酪等，一次實現草莓自由。

圖／取自山禾堂拉麵 (台中店)FB粉絲頁

圖／取自山禾堂拉麵 (台中店)FB粉絲頁

「山禾堂」的草莓季吃到飽活動於中壢、台中及高雄等門店開跑，想吃的朋友可以先至店家FB粉絲頁查詢，以免白跑一趟喔！

圖／取自山禾堂拉麵 (台中店)FB粉絲頁

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