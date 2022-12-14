官網大當機？壽山動物園試營運搶不到票，出發避開「這幾天」！

搶不到票？高雄壽山動物園經大規模升級改造後，將於12/16起開放試營運，也同步在今(14)日上午10點開始售票，除了市長陳其邁加碼於高雄市就讀之國小兒童免費入園外，試營運採門票預購制，遊客可至線上訂票系統預約，或到7-11 ibon、kkday購票。而今早預售票開賣後傳出「官網大當機」的消息，更有網友表示「搶不到票」。

圖／取自壽山動物園FB粉絲頁

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睽違1年！壽山動物園將自12/16起試營運，更於今(14)早開放售票，沒想到預約人潮超踴躍，導致「官網大當機」，沒搶到票的網友提出疑問表示「訂票系統有壓力測試嗎」、「搶不到票」。而kkday購票系統12/16至12/21的成人票則顯示無法選擇，可能是當日成人票已售罄，建議沒搶到票的遊客可以避開週末、考慮選擇預約平日前往。

圖／翻攝自kkday

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