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高雄「跨年連2天煙火與演唱會」超狂！爽放港都12吋高空煙花+超強演唱卡司一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／高雄市文化局提供
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高雄的發展有目共睹，這回為了迎接2023年新生活，特地推出跨年連兩天放煙火，還有除了有夢時代演唱會外，元旦日還有「高流幸福式」演唱會，真的相當於「跨年跨2次」，搭配超強演出卡司，2次主場、2次演唱會與2次煙火，真的不能錯過。

圖／高雄市文化局提供
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今年跨年當日在高雄的夢時代雙面舞台演唱會絕對是南台灣最令人期待的演唱會外，高雄市政府日前公告元旦將繼續舉辦「高流幸福式」跨年演唱會，多組藝人輪流開唱迎接全新的2023年；不僅如此，加碼宣布將於1月2日凌晨零時於高雄港的第一港口（3號到10號碼頭外側）施放12吋高空煙火，絕對精彩可期。

圖／高雄市文化局提供
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而特別介紹高流幸福式演唱會，強調「幸福」為題，將於1月1日晚上8點在高流戶外場地「海風廣場」舉辦，演出卡司超強，包含韋禮安、林宥嘉、熊仔、蘇慧倫、9m88、蕭秉治、白安、TRASH與林宗興等。值得注意的是主辦單位會在蓬萊島七號碼頭設置LED轉播及煙火觀賞區，並於1月1日晚上8點起同步轉播高流演唱會舞台。更多消息請至高雄文化局臉書粉專查詢。

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