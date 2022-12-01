高雄人出發！壽山動物園「這天」試營運，必遊「空中廊道、鐵籠咖啡屋」

即將試營運！經過一年多開園以來最大規模的升級改造，壽山動物園將於12/16起開放試營運，不僅有小孩喜愛的「親水廣場」、友善的「動物新家」，更有特色鐵籠咖啡屋「光室咖啡」等新樣貌與大家見面，並努力向提升動物福祉的目標邁進，藉由「新動物園運動」打造不僅符合動物福祉且更加友善的現代化動物園。

壽山動物園將於12/16起開放試營運。圖／取自壽山動物園FB粉絲頁

提供小孩玩水、打水仗的「親水廣場」。圖／取自壽山動物園FB粉絲頁

漫步天空步道間，觀察動物棲息。圖／取自壽山動物園FB粉絲頁

高雄壽山動物園新面貌！整個園區內動線規劃更流暢，加上特色妝點，還提供可打水仗的「親水廣場」，同時致力於「增進動物福祉」，打造更貼近動物原生的生活環境，改善通風、清潔與排水，成就一座現代化「新動物園」。不僅如此，必遊亮點「空中廊道」，漫步林蔭天空步道，空橋下懸掛4座觀察廊，打造新型態展示空間。

​ 兩座山脈意象的建築分別是「水豚山屋」及「黑熊山屋」，讓遊客得以窺視動物居住環境的首創設計。圖／取自壽山動物園FB粉絲頁

必遊亮點「空中廊道」，空橋下懸掛4座觀察廊，打造新型態展示空間。圖／取自壽山動物園FB粉絲頁

圖／取自壽山動物園FB粉絲頁

​特別的是，為反思人類與動物的關係，將原先為黑猩猩居住的鐡籠，新建一棟3層樓白色建築，變身鐵籠咖啡屋「光室咖啡」，讓遊客進入籠舍休憩消費、體驗「被圈養」的感受與狀態，預計於2023年開始營運。此外，壽山動物園本次也引進了水豚與羊駝、迷你驢等多種草食動物混養型態，從上往下再到平視等近距離觀察動物。從知性角度出發，為人類與動物打造一座更前衛又親近的「新動物園」。

​ 壽山動物園引進水豚與羊駝、迷你驢等多種草食動物混養型態，從上往下再到平視等近距離觀察動物。圖／取自壽山動物園FB粉絲頁

黑猩猩搬到有大樹、岩山、瀑布及流水環繞的新家，原先居住的鐡籠則化身鐵籠咖啡屋「光室咖啡」。圖／取自壽山動物園FB粉絲頁

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