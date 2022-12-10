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全台最大！ 70棟「小小薑餅屋」藏身屏東 飄雪高質感聖誕市集 宛如置身歐洲小鎮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

已經邁入第六年的屏東和平長老教會「亮燈歡慶共創薑餅城市」活動，城市規劃中有屏東地區特色學校、醫院、舊鐵橋等等景物，今年更擴大融入了「勝利星村」、「縣民公園」一隅，成為新亮點！加上由民眾發揮創意，裝飾超過70棟小小薑餅屋，彷彿置身雪中歐洲聖誕小鎮，一定要去感受一下濃濃的聖誕氣氛！

圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

屏東和平教會再度舉辦薑餅城活動，把得過國際大獎的縣民公園、勝利星村，全都變成縮小版的薑餅屋，一次滿足大家蒐集正常版及迷你版的願望！撒滿白色糖粉的小小薑餅屋，讓人彷彿置身在歐洲飄雪的聖誕小鎮中；而圍繞在教會廣場四周，還有九處聖誕燈飾，和平教會希望每一個到訪的朋友，除了拍下網美照外，更能在每一處的燈光下，了解聖誕節真正的意義。另外兩梯次、不同主題的聖誕市集，將陪伴大家到晚間，一邊欣賞浪漫的聖誕燈飾。

圖／屏東和平教會（Official）臉書
圖／屏東和平教會（Official）臉書

提醒大家，今年的活動只到12/18(日)，聖誕節當週沒有活動，想逛薑餅城、高質感的聖誕市集、收集聖誕燈飾，可要把握時間～

屏東和平教會【薑餅城市】展期

12/4～12/18(日) 週一～週五　19：00～21：30 週六、日　　14：00～21：30

圖／屏東和平教會（Official）臉書
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屏東和平教會【2022聖誕市集】

第一梯次：質感聖誕

時間：12/9 (五)18：00～21：00 12/10、11 六、日14：00～21：00

第二梯次：溫馨共創

時間：12/16(五)18：00～21：00 12/17、18 六、日14：00～21：00

圖／屏東和平教會（Official）臉書
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