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「不醉不歸」暢飲喝到飽！礁溪寒沐「泰雅情緣跨年演唱會」再贈Tequlia Shot

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／礁溪寒沐酒店提供
禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／礁溪寒沐酒店提供

全新的生活就要到來！揮別近三年的疫情阻撓，全新的2023年將充滿新的希望。這回礁溪寒沐酒店為了一同慶祝熱鬧的跨年夜，特別將在12月31日舉辦「泰雅情緣 熱力跨年」晚會，除了有多款種類酒直接「不醉不歸」無限喝到飽之外，還有知名「門諾漾文化藝術團」原住民舞蹈表演等多項精彩節目，陪伴賓客享受美好的跨年之夜。

【禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒】

圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店別出心裁，特別推出跨年活動讓不想人擠人活動的賓客仍能享受精彩的晚會，因此邀請宜蘭「門諾漾文化藝術團」，穿上泰雅族傳統服飾，演出融合傳統與創新原住民舞作，包含歡樂有趣的泰雅竹竿舞民歌歡唱等，還有加碼「小米酒」體驗，帶領全場狂歡一整夜。

禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／礁溪寒沐酒店提供
禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／礁溪寒沐酒店提供

不僅如此，旗下知名MU BAR還推出「不醉不歸」跨年暢飲專案，每位只要1,280元（10%服務費另計），像是紅白酒、氣泡酒、啤酒、限定特調及無酒精飲料等直接無限暢飲，還吃得到主廚特製原住民料理拼盤，更狂的是每位賓客加碼獲贈Tequila Shot 1杯。再加碼更可以400元優惠價，加購宜蘭在地特調「培根佐三星蔥」，一起迎接2023年！

禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／礁溪寒沐酒店提供
禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／礁溪寒沐酒店提供

【禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒】

礁溪寒沐酒店

電話：03-905-8000

官網：www.muhotels.com

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跨年 礁溪 酒店

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