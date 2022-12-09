可愛度破表！ 維尼粉絲必追「奶茶系小熊維尼」迪士尼冬季限定 小豬、跳跳虎一同穿上格紋大衣超療癒

小熊維尼粉絲們絕不能錯過！ 日本迪士尼最近以冬季主題，把超人氣小熊維尼和夥伴們變身為優雅的奶茶色系列，推出多款限量的迷人玩偶、日常用品，一上架就引起台日粉絲轟動，連小豬、跳跳虎、屹耳也都加入夢幻新色，還一同穿上冬季限定格紋大衣，可愛萌度破表！

圖／翻攝自Disney store

日本迪士尼商店今年將小熊維尼、跳跳虎、小豬、屹耳等人氣角色統統變身冬季限定溫暖的奶茶色，首推一定要入手的就是有大小尺寸的「奶茶色小熊維尼玩偶」，外型為穿上格子外套、雙手托腮的可愛萌樣，說多萌就有多萌，更推出一系列生活週邊小物，包括屹耳造型的筆袋或收納袋、原子筆、便條紙等，連眼鏡盒、筆電包上也放上維尼圖案，讓人想直接一口氣全包下收藏了。

小熊維尼絨毛玩偶：3,630日圓（小）、4,730日圓（大）。圖／翻攝自Disney store

小熊維尼／小豬／跳跳虎／屹耳／小荳玩偶鑰匙圈：各2,200日圓。圖／翻攝自Disney store

還有推出多款鑰匙圈系列，像是小熊維尼、小豬、跳跳虎、屹耳、小荳也通通穿上可愛又溫暖的格子外套，變成實用的鑰匙圈。此外也一口氣推出了5款深棕色系的Tsum TsumQ版小玩偶，分別有維尼、小豬、跳跳虎、屹耳、小荳，淺棕的圓滾滾身體上還細心分別加上了圍巾、皮草大衣等，完全擄獲少女心。

小熊維尼奶茶Tsum Tsum系列：各1,100日圓。圖／翻攝自Disney store

小熊維尼眼鏡盒：2,750日圓、小熊維尼筆電包：4,400日圓。圖／翻攝自Disney store

日本迪士尼這回特別不一樣，呼應冬季限定，讓小熊維尼變身淡淡的奶茶、米白混色系，還讓它穿上了粉棕色的格紋大衣，帶來全新溫柔又療癒的感受。

圖／翻攝自Disney store

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