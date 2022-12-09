跨年入住「101煙火搖滾區」！參加「六福萬怡」派對送氣泡酒，還有超嗨Live Band

耶誕氛圍已經籠罩整個12月，緊接更期待的是歲末年終跨年活動。這回於四鐵共構交通非常方便的台北六福萬怡酒店推出Live Band跨年派對，爽吃異國美食Buffet外，每人還能免費喝Chandon頂級氣泡酒一杯，直接搖滾區爽看台北101跨年煙火，揪團卡位囉。

未滿十八歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。

圖／台北六福萬怡酒店提供

這回六福萬怡酒店推出的Live Band跨年派對強調賓客酒水盡歡，希望給賓客最好的跨年享受，除了自助美食吃到飽與免費一杯氣泡酒外，訂位滿四人再送乙瓶(八位贈兩瓶，以此類推)，每位售價1880元+10%、6至12歲孩童則為1000元+10%。

圖／台北六福萬怡酒店提供

至於餐飲，爽吃多款敘日招牌菜色「現切美式燒烤牛肉」、「燻烤豬肋排」、「手工窯烤披薩」，讓賓客於跨年派對也能吃到平時最豐富的五星料理，並結合館內大廳酒吧於現場提供五款經典調酒任賓客暢飲包含「琴湯尼」、「自由古巴」、「螺絲起子」、「長島冰茶」等

圖／台北六福萬怡酒店提供

另外台北六福萬怡酒店於耶誕前夕至跨年期間推出「FUN迎2023聖誕暨跨年住房專案」，每房一晚售價9,999元(含稅)，連住兩晚也只要12,023元(含稅)，重點是雙人一泊一食直接送「Moët & Chandon酩悅香檳集團」旗下頂級氣泡酒Chandon乙瓶，多重好康優惠快把握機會了！

未滿十八歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。

圖／台北六福萬怡酒店提供

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