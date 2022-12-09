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倒數3週！「立頓 x KAMIKAMI BURGER」聯名超獵奇「麻辣奶茶堡」 訂餐加碼免費送奶茶

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供
圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供

知名茶品牌「立頓」聯名又一發！這次與人氣YouTuber「阿神」創立的新速食品牌「KAMIKAMI BURGER」跨界合作，心臟很大顆地推出「三點立頓麻辣奶茶堡」，走甜甜辣辣混搭風，自12/1至12/31在foodpanda上限時限定販售；下單訂餐再送免費奶茶，歡迎膽子大的奶茶控鼓起勇氣嘗試。

圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供
圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供

此次聯名的「麻辣奶茶堡」，使用立頓奶茶麵包體，飄著奶茶香、琥珀色的麵包裡，夾入食材後，再以「KAMIKAMI BURGER」人氣餐點麻辣鍋堡的特製醬料點綴，甜辣兩種風味完美融合，多層次的奇妙口感為大家帶來全新的味蕾體驗，還可以加上附餐薯條及立頓英式奶茶組成套餐，一份173元；若是不敢嘗試新口味，點任一KAMIKAMI BURGER套餐，也有回饋1瓶原味奶茶，讓雙方的粉絲都能「三點立頓、堡餐一頓」吃好吃滿！

圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供
圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供

除了推出新口味外，KAMIKAMI BURGER 官方IG更舉辦了抽獎活動，在12/1至12/15之間、每天下午15：00～15：59一小時裡上傳「三點立頓麻辣奶茶堡」的照片至個人IG，標記@kamikamiburger_official、@lipton.tw、Hashtag #三點立頓KAMIKAMI陪你堡餐一頓，就有機會抽中住宿券、阿神親簽拍立得及 P LEAGUE+免費門票等等各種好禮喲！

圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供
圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供

圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供
圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供

KAMIKAMI BURGER X 立頓「三點立頓麻辣奶茶堡」

1、三點立頓麻辣奶茶堡＋附餐＋立頓英式奶茶　173元

2、訂購任一 KAMIKAMI BURGER 套餐(不含聯名限定套餐)，送立頓原味奶茶

圖／立頓、KAMIKAMI BURGER提供
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