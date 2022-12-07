全新「空氣彈跳」超夯！500坪爽玩9大設施+20種遊戲機台，一票到底餐飲吃到飽
「Jumps Airland空氣島彈跳工廠」是近日在網路上討論超夯的室內遊樂場所，500坪室內空間有9大刺激又冒險的設施，還有超過20台電子遊樂機台，不僅如此一票300元玩到底，還能享有炸雞塊、薯條、麵包與冷熱飲等吃到飽，CP值超高一定要衝。
「Jumps Airland空氣島彈跳工廠」是位於宜蘭蘇澳的新型態遊樂場所，主要針對較大的孩童及成人設計的遊戲場所，入館需滿12歲或身高150公分以上。必玩的設施包含75度角的「魔鬼滑梯」，超陡滑梯的刺激感一定要試試；至於「蜘蛛塔」強調安全彈力帶情況下從4米高往下跳，視覺高低差形塑一種挑戰的勇氣；而「泡泡足球」則是4人互動遊戲，用球體碰撞搞笑又好玩。其他還有蹦跳區、滑索與飛越滑梯等。
至於「電子遊藝區」則有超過20種的機台遊樂設施，像是經典籃球機、拳頭機、跳舞機、賽車、越野自行車等。更狂的是一票300元除了上述遊樂設施玩到底外，還能爽吃油飯、米粉湯、炸雞塊、薯條、烤麵包、冷熱飲、冰淇淋與其他零食等都統統吃到飽。
現在平日享有120分鐘、假日則為100分鐘玩到飽，值得一提的是需要自備毛巾水壺與止滑襪喔，現場備有飲水機免費供應，若有攜帶寵物寵需裝寵物籃。直接揪團親朋好友玩起來了！
Jumps Airland 空氣島彈跳工廠
電話：03-9972222
時間：10:00-22:00
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