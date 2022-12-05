超熱門跨年主題玩法！電競房遊戲打通宵、豪華露營吃大餐

i hotel 電競旅館

這陣子的英雄聯盟世界大賽，你是否也看得緊張又刺激，不如延續這樣的熱血，與朋友們相約在跨年，挑燈夜戰玩通宵，看看誰才是真正的王者吧！

圖 / i hotel 中壢館

桃園著名的特色旅店 i hotel 電競旅館，在房內提供超高級的電競設備，無論是速度、遊戲豐富度都能滿足電玩迷的需求，而房內的床位設計成上下舖，並將空間用太空梭的樣子呈現，更顯科技感真的超有特色！事不宜遲，快號招兄弟打LOL去！

圖 / i hotel 中壢館

i hotel電競旅店 中壢館

地址：桃園市中壢區中美路一段18號5樓

電話：03-280-6888

i hotel電競旅店 桃園館

地址：桃園市桃園區中正路56號8樓

電話：03-337-3131

峇嵐杉丘

跨年還是要在戶外才好玩，可是不想到跨年現場人擠人，也不想花時間準備餐點食材，那…懶人露營會是你的最佳選擇！

圖 / 峇嵐杉丘馬車帳

位在日月潭附近的豪華露營-峇嵐杉丘，有著外觀似小木屋但造型像馬車的馬車帳，提供想露營又怕冷的人一個遮風避雨的好地方。峇嵐杉丘從一進園區就讓你好像身處古希臘的美麗國度，並在跨年夜推出超划算又豐富的住房專案，絕對是超特色的跨年住宿首選！

圖 / 峇嵐杉丘馬車帳

峇嵐杉丘

地址：南投縣魚池鄉中明村8鄰文正巷2之6號

電話：049-289-5688

台中之星

過年要團圓，跨年也要團圓吧！長大後朋友們各自為了生活而忙碌，終於有個藉口將大家齊聚一堂，這時候就需要一個大空間，可以吃飯唱歌玩遊戲，好好放假輕鬆玩。

圖 / 台中之星

說到台中派對地點名單，台中之星肯定是榜上有名，擁有超過10種房型的台中之星，可以滿足各種人的口味需求，尤其台中土地大房間空間也相對寬敞，比起窩在家，到外面開趴可以唱歌、游泳，大聲嘶吼也不擔心鄰居檢舉，結束後還不用自己整理，真是太方便啦！不說了，派對房我先預訂了(笑)

圖 / 台中之星

台中之星

地址：台中市西屯區黎明路三段388號

電話：04-2451-2888

挪威森林板橋旗艦館

誰說跨年是年輕人的權利？就算有小孩也要挑戰在外跨年！ReadyGo聽見了爸媽的心聲，懷念青春的熱血生活，挪威森林板橋旗艦館推出跨年親子房，絕對是爸媽的一大福音。

圖 / 挪威森林板橋旗艦館

平常總趕著小孩早點睡，一年就這麼一天一起晚睡，迎接新的一年吧。挪威森林的客房空間，絕對足夠讓孩子在房內放電，除此之外還有按摩浴缸、電動按摩椅，小孩玩得開心之餘父母親也能好好休息，才是最棒的跨年之旅呀！偷偷說：挪威森林平假日價格一樣！12月入住真的超划算~

圖 / 挪威森林板橋旗艦館

挪威森林板橋旗艦店

地址：新北市板橋區和平路14巷3號

電話：02-8951-3311

HOTEL HI

嘉義儼然已經成為時下年輕人最愛去的城市之一！除了市區有超多咖啡廳之外，也能上到阿里山投入大自然的懷抱，是個能靜能動擁有多樣旅遊資源的城市。

圖 / HOTEL HI 新民館

既然如此，跨年選擇來嘉義玩再適合不過了！可以安排一天上阿里山跨年，一天到嘉義市區逛逛，推薦鄰近車站的HOTEl HI，整體設計就是年輕人的口味，簡約時尚的現代氛圍，裡頭夾雜嘉義的百年歷史，新舊的衝突感，意外的美好又特別。

圖 / HOTEL HI 新民館

HOTEL HI

地址：嘉義市西區新民路784-1號

電話：05-2852-121

經過疫情的洗禮，我們都體會到活在當下，珍惜生命的道理，在倒數著2022的日子，就別再猶豫了！想去哪玩就趁現在出發！

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