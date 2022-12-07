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少女心噴發！粉紅豔紫荊嘉義新保大橋下大爆發 桃紅花海拍好拍滿不用人擠人

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ 3more_hi4IG
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每到秋冬，追逐落羽松黃褐蕭瑟的美景追膩了嗎？在嘉義新保大橋下堤防邊，竟然藏著一處豔紫荊花海秘境，桃紅色的花朵現在正是大爆發盛開期，藏在鄉間小路的這處私房景點，完全不用怕人擠人、可以拍個過癮！網美網帥們還不快快納入待訪名單裡～

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作為嘉義市的市花「豔紫荊」，每年的花期約落在10月到隔年3月前後，與羊蹄甲、洋紫荊為同一家族的姊妹，目前進入盛開期，為四處枯黃的景色注入春天粉嫩的感覺、少女心也跟著噴發！靜靜在河堤邊盛開的桃紅色身影，被無意間經過的「3more_hi4」捕捉下來，一大片粉色花海與南台灣的陽光完美搭配，一下子就趕走北部濕冷天氣產生的壞心情，人煙罕至的地點讓人拍好拍滿、不用擔心人擠人或有其他人入鏡的問題，超適合四處蒐集私密景點的網美網帥們！

圖／3more_hi4IG
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這處迷你的私密桃紅花海，位在嘉義縣六腳鄉苦楝隧道附近的鄉間堤防小路上，附近也有座墓園，需斟酌自身狀況再拜訪；而想前往的人可要把座標記好、處理好交通問題，才不會因為迷路而壞了遊興唷！

圖／3more_hi4IG
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豔紫荊秘境花海

嘉義新港新保大橋下河堤邊 六腳鄉苦楝樹綠色隧道附近

座標：23.508187,120.325468

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花海 秘境 網美 私房景點 美景

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