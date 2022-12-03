真珠fans尖叫！ 「真珠美人魚」限定店移師台中台南 K歌舞台、夢幻拍貼滿足少女心

今年暑假曾在台北華山文創園區引發瘋狂排隊的「真珠美人魚」快閃店，將在12月和2023年1月加開台中及台南巡迴場，依舊完全免費入場外，更佈置了經典的動畫還原場景、特製主題甜點、飲料，更舉行「K歌同樂會」現場歌唱活動，還預計推出一波全新的周邊商品，真珠fans準備尖叫了！

圖／真珠美人魚期間限定店

想讓美人魚公主陪妳一起過聖誕不是夢！ 真珠美人魚快閃店這次選在台中最熱鬧的中友百貨Ｃ棟13樓室內，分為用餐區、舞台區、商品販售區，更特別設計了多種情境的拍照打卡專區，有全新露亞打卡相框，以及三位美人魚公主的衣服展示板，配合12月耶誕節，更佈置了美人魚風格的聖誕樹，實在是夢幻到不行。

圖／真珠美人魚期間限定店

這回還有機會讓鐵粉們站上夢幻舞台唱出自己童年最喜歡的美人魚歌曲，「K歌同樂會」現場歌唱活動預計在12/10下午於半圓形舞台舉辦，參加詳情辦法，可關注「FANFANS粉粉FB」，現場還有拍貼機、姓名貼機等等真珠美人魚專屬機台，更設計了台北場次沒有的全新系列收藏品，檔期內將陸續到貨，除時下正夯的珍珠手機掛繩、麥克風抱枕等，還全新推出16款盲抽炫彩胸章。不在中南部的朋友也不用擔心，所有真珠美人魚系列新品都會在FANFANS粉粉官網同步上架。

圖／真珠美人魚期間限定店

圖／真珠美人魚期間限定店

期間限定店餐點原汁原味比照先前台北場菜單，有三位美人魚公主的「粉色真珠音調 露亞-甜甜圈」、「水色真珠音調 波音-杯子蛋糕」、「碧色真珠音調 莉娜-抹茶慕斯」。飲料則是以七大海洋七位美人魚公主為印象調製而成，購買任意飲品還可獲得一張特典杯墊（共10款，隨機發送）。不同的是，這次的特典杯墊還額外增加了小波、凱特、阿克安雷芝娜女神等超人氣角色，讓人眼睛為之一亮。

圖／真珠美人魚期間限定店

圖／真珠美人魚期間限定店

繼台北、台中之後，美人魚公主們巡迴的台南場，也預計將在2023/1/6起，於新光三越台南新天地6F閃亮登場，打卡專區、商品區、主題餐飲，以及期間限定活動一樣都不會少！

圖／真珠美人魚期間限定店

真珠美人魚期間限定店巡迴活動

「台中場」期間：2022/12/1 至 2023/1/3

地點：中友百貨 C棟13樓

「台南場」期間：2023/1/6 至 2023/3/5

地點：新光三越台南新天地6樓

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