口罩解禁！ 「四大超商」同慶 小七5元紅茶、全家霜淇淋買1送1、OK拿鐵買10送10
戶外終於可以脫口罩露臉了！考量新冠疫情趨緩，口罩解禁於12月1日正式上路，四大超商紛紛祭出好康同慶，udn小編一次整理好康集合，有7-ELEVEN再度開賣「5元紅茶」、全家霜淇淋「買1送1」、OK則限時開賣美式、拿鐵買10送10等，快來追吧！
●7-ELEVEN
針對口罩解封，7-ELEVEN門市推出碧唇小藍罐經典保濕潤唇膏買1送1。自有品牌iseLect也同步推出經典紅茶300ml六入組原價60元，12/1至12/4限時4天特價30元，每瓶平均5元紅茶開喝。12/6至12/13則接棒雙12優惠，APP行動隨時取將開賣大杯美式45杯、大杯拿鐵32杯、黑糖珍珠撞奶30杯、精品美式／拿鐵任選20杯、四季春純奶青／純奶茶任選35杯，多款飲品組合皆1212元。
●全家便利商店
迎口罩解禁，全家便利商店自即起至12/7，全家APP有「外送自取」優惠，熱仙女紅茶、熱仙女醇奶茶同品項買1送1，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵同品項買2送2。不只線上APP有好康，即起至12/4實體門市加碼開喝，大杯經典拿鐵、大杯熱桂圓紅棗海燕窩2杯65元。自有品牌FamilyMart Collection（簡稱FMC）系列茶飲、Let’s Café罐裝咖啡、碳酸飲料等指定飲料享2件66折優惠。「葡萄王康普茶葡柚蜜香風味」與「農心辣白菜泡菜拉麵袋麵」則享同商品買1送1。全盈+PAY再加碼，至12/4止至全台全家便利商店實體店鋪使用全盈+PAY支付，即享Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠（口味不限）。
●萊爾富
即日起至12/13，原價39元的Halls XS無糖迷你薄荷糖，指定口味任選第2件10元。此外，脫掉口罩後，也要記得刮鬍子，萊爾富門市開賣多款刮鬍刀，最低45元起救急，包括Hi-Life Original雙層輕便刮鬍刀2入45元、5入79元，以及舒適超鋒3輕便型刮鬍刀2+1入裝109元等。
●OKmart
12/1至12/2限時2天，OKmall雲端商城推出大杯美式、大杯拿鐵同品項買10送10；即日起至12/28期間，在全台實體門市則有泰式奶茶、OLAND鳳梨蘋果果粒茶任選第2杯半價。
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