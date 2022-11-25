300坪新開店！ 「誠品生活捷運敦化店」進駐東區地下街 12／3試營運開逛

愛誠品的朋友看過來！這次誠品首度進軍台北東區地下街，「誠品生活捷運敦化店」即將於下週六(12/3)試營運，近300坪全新地下街設計，除了打造「列車窗景」清新文青風格，更集結迷客夏、Keds、札幌藥妝等12大品牌進駐，未來台北通勤族又多一個逛街、看書的新據點啦！

圖／誠品生活捷運敦化店

「誠品生活捷運敦化店」位於忠孝敦化站6號與7號廣場，為誠品第3個捷運地下街站點，打造近300坪全新生活驛站，將公共通道與商店門面設計成獨具一格的「列車窗景」，成為集結潮流、品味、饗食三大主題廊道，其中誠品書店以「Reading to Go」為出發，除有經典選書、暢銷榜外，還以職人視角推薦方便攜帶閱讀的詩集、散文、大人繪本及工具書等，更有各式基礎文具、事務用品及小農食品可買。

圖／誠品生活捷運敦化店

圖／誠品生活捷運敦化店

生活品牌則有集結休閒必備的「Keds」、潮流機能鞋「Palladium」、美妝夯店「札幌藥妝」、生活創意家「宅宅家飾」等12大品牌， 打造不一樣的東區地下街。

圖／誠品生活捷運敦化店

圖／誠品生活捷運敦化店

目前「誠品生活捷運敦化店」確定將在12/3試營運，除了首十日滿千送百，更能享有「誠品生活捷運板南線跨店好禮」，當天將邀請知名棒球球星張育成擔任札幌藥妝快閃店長，前5名消費滿1,203元的顧客即可獲得簽名球，另外還有精選眾多商品５折起。

圖／誠品生活捷運敦化店

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