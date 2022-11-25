快訊

桃園選前之夜破萬人 朱立倫：蔡英文推出的候選人怎跟張善政比？

蔣萬安選前之夜破3.5萬人 郝龍斌嗆陳時中：好意思選？

正式表態！張昭雄出席選前之夜宣布：宋楚瑜和親民黨支持黃珊珊

300坪新開店！ 「誠品生活捷運敦化店」進駐東區地下街 12／3試營運開逛

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／誠品生活捷運敦化店
圖／誠品生活捷運敦化店

愛誠品的朋友看過來！這次誠品首度進軍台北東區地下街，「誠品生活捷運敦化店」即將於下週六(12/3)試營運，近300坪全新地下街設計，除了打造「列車窗景」清新文青風格，更集結迷客夏、Keds、札幌藥妝等12大品牌進駐，未來台北通勤族又多一個逛街、看書的新據點啦！

圖／誠品生活捷運敦化店
圖／誠品生活捷運敦化店

「誠品生活捷運敦化店」位於忠孝敦化站6號與7號廣場，為誠品第3個捷運地下街站點，打造近300坪全新生活驛站，將公共通道與商店門面設計成獨具一格的「列車窗景」，成為集結潮流、品味、饗食三大主題廊道，其中誠品書店以「Reading to Go」為出發，除有經典選書、暢銷榜外，還以職人視角推薦方便攜帶閱讀的詩集、散文、大人繪本及工具書等，更有各式基礎文具、事務用品及小農食品可買。

圖／誠品生活捷運敦化店
圖／誠品生活捷運敦化店

圖／誠品生活捷運敦化店
圖／誠品生活捷運敦化店

生活品牌則有集結休閒必備的「Keds」、潮流機能鞋「Palladium」、美妝夯店「札幌藥妝」、生活創意家「宅宅家飾」等12大品牌， 打造不一樣的東區地下街。

圖／誠品生活捷運敦化店
圖／誠品生活捷運敦化店

圖／誠品生活捷運敦化店
圖／誠品生活捷運敦化店

目前「誠品生活捷運敦化店」確定將在12/3試營運，除了首十日滿千送百，更能享有「誠品生活捷運板南線跨店好禮」，當天將邀請知名棒球球星張育成擔任札幌藥妝快閃店長，前5名消費滿1,203元的顧客即可獲得簽名球，另外還有精選眾多商品５折起。

圖／誠品生活捷運敦化店
圖／誠品生活捷運敦化店

延伸閱讀：

倒數3天！ 星巴克「全品項買1送1」領小白單囤著喝、外送平台一日買1送1

全家進軍燒肉界了！ 天母一人燒肉「IKIGAI燒肉專門店」11/29試營運全面9折、套餐最低320元

相關新聞

300坪新開店！ 「誠品生活捷運敦化店」進駐東區地下街 12／3試營運開逛

愛誠品的朋友看過來！這次誠品首度進軍台北東區地下街，「誠品生活捷運敦化店」即將於下週六(12/3)試營運，近300坪全新地下街設計，除了打造「列車窗景」清新文青風格，更集結迷客夏、Keds、札幌藥妝等

阿里山首間國際酒店「英迪格酒店」開放預訂！35平方米「觀星日出一次滿足」

近日討論度破表的「阿里山英迪格酒店」即日起正式開放預訂啦！是阿里山地區第一間國際精品酒店，也是全台最高的豪華酒店，不僅綠建築打造，鄰近二延平隙頂雲海步道，晚上觀星白天日出搶先看，絕對身心安適，舒服自在！

偶遇去這！韓流女神朴敏英來台想逛夜市，黃子佼最推「這夜市」

今晚迺夜市！台灣服飾品牌「ONE BOY」邀請韓流女神朴敏英作為全新代言人，並於昨日(11/21)發布會上，與主持人黃子佼開聊台灣印象，朴敏英特別說到「聽說夜市非常好玩，所以想去走走」，而黃子佼也推薦

「2022仙草花海節」7公頃紫花進駐桃園！20個市集還有免費接駁與停車快卡位

7公頃花海快帶親朋好友或另一半一起來場「沈浸花海體驗」！2022桃園仙草花節即將於11月27日起正式登場，還規劃逾20攤市集與一系列表演與美拍打卡點，現在還能享有免費接駁與停車服務喔！

年底期待值最高的質感潮流戶外派對！「500趴2022」號召知名歌手與冠軍品牌，共同倡議500％永續綠生活

《500輯》在疫情初期的渾沌時局創刊，從2020年春天一路發展至今，作為聯合報系鎖定質感青年、目標正向擾動社會的全媒體品牌，無論是榮獲金點設計獎標章雙料肯定的紙本刊物和新型態美食評鑑「500盤」、鼓勵青年世代的獎項「500Young」，以及不間斷的各類型實體與線上活動，都成為大眾打造美好生活中的重要管道。

「6大世足觀賽」推薦！大螢幕、好酒好菜伺候 再抽萬元套房

四年一度的世足賽終於在卡達揭開序幕，即日起多家飯店、高空酒吧，甚至卡達航空都推出各種觀賽套裝，好酒好菜之外，還伴隨著DJ電音秀、歡樂抽獎活動，高潮樂趣不間斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。