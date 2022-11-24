全家進軍燒肉界了！ 天母一人燒肉「IKIGAI燒肉專門店」11/29試營運全面9折、套餐最低320元
一個人旅行一個人吃飯也能這麼美味！ 全家重磅推出全新一人燒肉品牌「IKIGAI燒肉專門店」座落於天母大葉高島屋，這次強勢進軍燒肉界，主打不用揪團、一人也能自在放鬆的享受平價燒肉，預計11/29、11/30搶先試營運，並推出全面9折優惠！
全家餐飲新品牌「IKIGAI燒肉專門店」在天母大葉高島屋推出全台首店，從官方公布餐點照片看來，有多種一人就能完全獨享的套餐組合，如牛肉盛合、美國PR肩小排、A5和牛，其中美國牛胸腹大盛套餐只要320元就能吃到。需要大份量食客還能選擇「美國牛胸腹&肩小排雙拼、西班牙豚松坂&深海魷魚雙拼、海陸巨無霸」等套餐，每一款都是肉品滿載，搭炸蒜片、韓式泡菜、蔥鹽、胡椒鹽等小菜及調味料，成為一人獨享燒肉套餐。
IKIGAI燒肉專門店預計11/29、11/30推出試營運優待全面9折，此外，11/21至11/30推出「IKIGAI燒肉專門店」粉專活動，只要加入並完成留言即可抽達人嚴選的「甕漬巨龍燒肉」或「深海大魷魚」，於12/1至IKIGAI燒肉專門店享用，現在就推薦給天母燒肉控搶先開吃！
「IKIGAI燒肉專門店」首店(大葉高島屋)
地址：台北市士林區忠誠路二段55號B1
11/29、11/30試營運享9折優惠：11/29 11:00-15:00；17:00-21:00 11/30 11:00-15:00
12/1正式開幕：營業時間：11:00~24:00 (最後點餐時間23:00)
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