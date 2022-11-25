快訊

直播／今本土新增14138例、病歿56例 境外移入57例

千萬獎幸運兒是你嗎？ 9-10月期統一發票特別獎「11174120」

倒數3天！ 星巴克「全品項買1送1」領小白單囤著喝、外送平台一日買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

倒數三天請把握！ 星巴克年末優惠「全品項買1送1」就在2022 愛．Sharing官網，倒數挑戰雪鈴金幣換好禮，有機會列印小白單，囤咖啡券一路喝到明年，另，外送平台foodomo也有專屬好友分享買1送1，愛喝那堤的朋友把握11/25最後一日限定好康！

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

即日起至11/27，登入「2022 愛・Sharing 換好禮活動」官網挑戰遊戲，進入我的雪鈴金幣單元查看「兌換紀錄」，就會顯示「星巴克好友分享券」序號頁面，每日限量發放序號1,428個，送完為止，至ibon印出之小白單，即可享「全品項買一送一」。凡持紙本券至全台星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待(不含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料)。

星巴克外送也有好康，限定於foodomo外送平台推出2大飲品買1送1，鎖定最後11/25這一天，全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「那堤」或「焦糖瑪奇朵」可享「買1送1」優惠！

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

延伸閱讀：

選舉日限定！ 全家「玉米濃湯霜淇淋」買一送一　大杯美式咖啡23元開喝

全家進軍燒肉界了！ 天母一人燒肉「IKIGAI燒肉專門店」11/29試營運全面9折、套餐最低320元

星巴克

相關新聞

倒數3天！ 星巴克「全品項買1送1」領小白單囤著喝、外送平台一日買1送1

倒數三天請把握！ 星巴克年末優惠「全品項買1送1」就在2022 愛．Sharing官網，倒數挑戰雪鈴金幣換好禮，有機會列印小白單，囤咖啡券一路喝到明年，另，外送平台foodomo也有專屬好友分享買1送

咖啡控快收！ 「黑五優惠」超商、連鎖咖啡開喝 星巴克買1送1、摩斯咖啡買10送10

快揪好友一起來！ 迎接黑色星期五，各家咖啡連鎖、餐飲紛紛祭出優惠跟風，除了四大超商皆有超值咖啡寄杯、星巴克還有買1送1、摩斯咖啡更祭出買10送10，咖啡控想要省荷包就趁這一波！

週末咖啡小確幸！ 全家「大杯拿鐵28元」、7-ELEVEN「CITY飲品4杯75折」

週末來杯咖啡小確幸！ 全家便利商店推出限時3天優惠，「Let’s Café大杯經典拿鐵」下殺6折，平均一杯大杯拿鐵只要28元；7-ELEVEN門市推出CITY系列飲品分享優惠，最低4杯75折就能喝到人

消費滿額帶走！ 星巴克超Ｑ「小熊立體桌曆」像樂高積木DIY，還有「大杯買1送1」喝到明年

超萌好物又來啦！星巴克最新推出十足可愛的贈品「Bearista熊立體桌曆」，充滿童趣又可以DIY的桌曆，像樂高積木一樣吸引人，11/18起消費滿額就能免費送，讓大家喝星巴克還能好好準備迎接嶄新的一年，

星巴克迷注意！只有「這間限定店」喝得到的4款飲品 提前曝光

星巴克╳500輯耶誕限定店開幕了，除了3大亮點超吸睛，還有4款限定店才喝得到的限定飲品，不只限定，還有限量，星巴克迷們還...

跑咖踩點！ 3間斗六「質感咖啡廳」推薦：陽台花序、蠻香咖啡，還有隱身在老屋的迷人小店

提到雲林，大多數人可能會想到綠油油的稻田、劍湖山遊樂園或是各式各樣的廟宇，但其實近年來，開始有越來越多年輕人開的店在雲林生根，尤其是在雲林最熱鬧的斗六市，更有許多別具特色的咖啡廳，等著你來跑咖踩點。ReadyGo為你精選了3家超有質感、超適合拍美照的雲林斗六咖啡廳推薦，下次跟朋友去雲林的時候，不妨把這些咖啡廳排進行程裡吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。