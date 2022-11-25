倒數3天！ 星巴克「全品項買1送1」領小白單囤著喝、外送平台一日買1送1
倒數三天請把握！ 星巴克年末優惠「全品項買1送1」就在2022 愛．Sharing官網，倒數挑戰雪鈴金幣換好禮，有機會列印小白單，囤咖啡券一路喝到明年，另，外送平台foodomo也有專屬好友分享買1送1，愛喝那堤的朋友把握11/25最後一日限定好康！
即日起至11/27，登入「2022 愛・Sharing 換好禮活動」官網挑戰遊戲，進入我的雪鈴金幣單元查看「兌換紀錄」，就會顯示「星巴克好友分享券」序號頁面，每日限量發放序號1,428個，送完為止，至ibon印出之小白單，即可享「全品項買一送一」。凡持紙本券至全台星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待(不含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料)。
星巴克外送也有好康，限定於foodomo外送平台推出2大飲品買1送1，鎖定最後11/25這一天，全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「那堤」或「焦糖瑪奇朵」可享「買1送1」優惠！
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