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阿里山首間國際酒店「英迪格酒店」開放預訂！35坪起「觀星日出一次滿足」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan
圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan

近日討論度破表的「阿里山英迪格酒店」即日起正式開放預訂啦！是阿里山地區第一間國際精品酒店，也是全台最高的豪華酒店，不僅綠建築打造，鄰近二延平隙頂雲海步道，晚上觀星白天日出搶先看，絕對身心安適，舒服自在！

圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan
圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan

「阿里山英迪格酒店」是全台第三間英迪格酒店，隸屬於洲際酒店集團，地處位在阿里山公路約莫57公里，邀請打國際設計團隊打造地上六層、地下兩層的黃金級綠建築。「通往阿里山無盡藏的鑰匙」傳遞出阿里山自然山林與歷史文化的蘊氣，完全展現英迪格酒店應有的氣派與地氣，有著迷人舒適的氛圍。

圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan
圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan

圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan
圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan

至於全酒店共有84間房，號稱每間房都能享受阿里山美麗的風景，怎麼觀測遠遠眺望，山稜、陽光與雲海，保證美不勝收，房間的裝潢也絕對是重頭戲，從地板、床飾、藝術品甚至地毯都能感受阿里山獨有的風情文化，配上科技感的藍芽音響、膠囊咖啡機等設備，十足展現了旅遊商機，希望所有入住的賓客都能舒適入住、滿載而歸。其他公共設備餐廳也應有盡有，包含樓戶外酒吧、全日餐廳、屋頂觀星平台、休憩冥想空間、多功能VIP室、會議室、景觀戲水池、水療池及健身房等。

圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan
圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan

雖離正式開幕還有段時間，但即日起已經開放2023年3月1日起之後的客房與套房預訂，光是客房中的精品房與豪華房最低就35坪起，至於套房更狂直接再加大至49坪起，非常適合親朋好友或家族旅遊來趟「阿里山豪華酒店之旅」。

阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan

地址：嘉義縣番路鄉公田村龍頭20號

開幕時間：預計2022年第四季

臉書：https://www.facebook.com/HotelIndigoAlishan/

圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan
圖／阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan

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英迪格酒店 阿里山

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